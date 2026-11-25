El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este miércoles a la comunidad internacional que actúe sin esperar para prevenir nuevos “crímenes atroces” contra los palestinos en Gaza y en la Cisjordania ocupada.

Volker Türk se declaró “extremadamente preocupado por el carácter cada vez más generalizado y sistemático de las violaciones cometidas” en ambos territorios.

La continuación de los ataques, las políticas y las violaciones israelíes contra los palestinos hacen temer “un riesgo creciente de nuevos crímenes atroces en todo el territorio palestino ocupado”, advirtió.

Türk recordó que su oficina ha alertado en varias ocasiones del riesgo de que los actos de Israel en Gaza constituyan “una amenaza real para la supervivencia” de los palestinos como grupo.

“Los hechos ocurridos en los últimos meses en la Cisjordania ocupada exacerban nuestros temores respecto a tal riesgo en todo el territorio palestino ocupado”, declaró, lamentando que estas advertencias no hayan sido escuchadas.



En Gaza, los civiles siguen asesinados y desplazados

Sobre el terreno, las violaciones continúan. “Los civiles siguen siendo asesinados y cientos de miles de palestinos han sido desplazados por la fuerza, habiendo altos responsables israelíes expresado su intención de hacer estos desplazamientos permanentes”, denunció Türk.

Se alarmó en particular por la continuación de los asesinatos en Gaza, a pesar del anuncio de un alto el fuego el año pasado.

También señaló el confinamiento de la población en una porción del territorio cada vez más reducida, así como el mantenimiento del bloqueo y de las restricciones impuestas por Israel a la entrada y salida de la Franja de Gaza.

Desde el 7 de octubre de 2023, cerca de 75 mil palestinos han muerto y 2 millones de palestinos han sido desplazados por la fuerza en la Franja de Gaza, a menudo en repetidas ocasiones.

El Alto Comisionado también recordó a Hamás y a los demás grupos armados palestinos su obligación de proteger a los civiles. Insistió en particular en la prohibición de las ejecuciones sumarias, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos, así como en la necesidad de garantizar la seguridad y la independencia del personal y de las operaciones humanitarias.



En Cisjordania, un sistema de segregación y dominación

En la Cisjordania ocupada, Türk denunció una política sistemática y violenta destinada a reemplazar a las comunidades palestinas por colonos israelíes y a fragmentar el territorio, comprometiendo así cualquier perspectiva de creación de un Estado palestino viable y contiguo.

Desde el 7 de octubre de 2023, más de 42 mil palestinos han sido desplazados por la fuerza por las fuerzas israelíes y los colonos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este.

El Alto Comisionado también denunció un sistema de segregación racial, opresión y dominación, que se traduce en particular en la aplicación a los palestinos de un sistema jurídico distinto y de restricciones discriminatorias a la libertad de circulación.

“Los representantes del gobierno israelí al más alto nivel han enunciado en repetidas ocasiones, con toda claridad, políticas de anexión, limpieza étnica y castigo colectivo en Cisjordania”, afirmó.

Además, censuró la amplitud de la incitación al odio y a las violaciones del derecho internacional dentro de la sociedad israelí.

“En el conjunto de la sociedad, la incitación al odio y a la perpetración de violaciones que constituyen crímenes atroces, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad e incluso genocidio, ha sido espantosa”, declaró.

Ante esta situación, el jefe de derechos humanos de la ONU recordó que los Estados tienen una responsabilidad particular y una obligación de actuar.

“Todos los Estados tienen la obligación de actuar ahora para prevenir nuevos crímenes atroces contra los palestinos”, insistió.