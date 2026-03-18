La ONU pide el fin de las hostilidades en Irán y evitar el Estrecho de Ormuz

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI) abrió una sesión extraordinaria de su Consejo con un llamamiento urgente al cese de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel y los países del Golfo Pérsico, por un lado, e Irán por otro, y pidiendo a las compañías navieras que eviten el Estrecho de Ormuz.

“Insto a todas las partes a trabajar hacia la desescalada del conflicto y permitir que estos tripulantes abandonen el Golfo con seguridad a bordo de sus buques”, declaró Arsenio Domínguez ante los delegados reunidos en Londres, en referencia a los aproximadamente 20 mil marinos que permanecen atrapados en la zona en medio de los ataques.

El máximo responsable de la OMI confirmó que al menos siete marinos han perdido la vida y varios más han resultado gravemente heridos en los recientes ataques contra buques mercantes en la región del estrecho de Ormuz. Expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la comunidad marítima global.

“Nunca me cansaré de repetir que cualquier ataque contra marinos inocentes o buques civiles es totalmente inaceptable. No deben convertirse en víctimas de tensiones geopolíticas más amplias”, afirmó Domínguez.

La guerra en el Golfo comenzó el pasado 28 de febrero cuando Israel y Estados Unidos empezaron a bombardear Irán, país que respondió atacando a Israel y a los países con bases norteamericanas en la región, así como bloqueando el paso por el Estrecho de Ormuz.



Extremar las precauciones y evitar el Estrecho

Domínguez reiteró su llamamiento a todas las compañías navieras para que extremen las precauciones al operar en la región afectada y, en la medida de lo posible, eviten transitar por ella.

Advirtió también contra la desinformación e instó a los actores implicados a basar sus decisiones operativas únicamente en fuentes autorizadas y verificadas. Para apoyar este esfuerzo, la OMI ha habilitado una página web específica con información actualizada sobre la evolución de la situación.

La sesión extraordinaria del Consejo, que se celebra entre el 18 y 19 de marzo, tiene como objetivo encontrar soluciones que protejan a los marinos inocentes, así como la seguridad de la navegación y el medio marino.

“Esta situación es inaceptable e insostenible. El transporte marítimo ha demostrado una y otra vez su resiliencia, pero la geopolítica está llevando al sector al límite. Cada vez que el transporte marítimo es utilizado como daño colateral en estos conflictos, el mundo entero se ve afectado negativamente, desde la economía global hasta la seguridad alimentaria”, concluyó Domínguez.



Respetar el sistema internacional

La delegación china instó a respetar el sistema internacional basado en normas y añadió que, a menos que se restablezca con carácter de urgencia el “orden normal del transporte marítimo”, ”esto tendrá graves repercusiones para el desarrollo económico y comercial mundial”.

Por su parte, la delegación estadounidense señaló, por su parte, que su país “acoge con satisfacción las iniciativas complementarias, incluida la propuesta presentada hoy ante el Consejo [de la OMI], destinadas a promover un corredor marítimo seguro para la evacuación sin contratiempos de los buques mercantes de las zonas afectadas”.