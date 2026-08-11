$!La ONU reorienta recursos y despliega personal para apoyar la respuesta al terremoto en Colombia

Naciones Unidas está reorientando recursos, movilizando suministros y enviando personal a las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el oeste de Colombia, después de que las autoridades solicitaran al sistema de la ONU complementar la respuesta nacional.
La coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia, María José Torres Macho, explicó este martes que el impacto del terremoto está resultando mayor de lo previsto inicialmente y que las evaluaciones continúan cambiando a medida que llega información desde las regiones.
“Todo lo que estoy reportando en este momento va a seguir evolucionando mientras hablamos. Estamos actualizando constantemente la información”, señaló.
Según Torres Macho, las principales necesidades identificadas hasta ahora se concentran en alojamiento, salud, seguridad alimentaria y protección. La operación prioritaria sigue siendo la búsqueda y rescate, pero los socios humanitarios ya trabajan en el terreno y Naciones Unidas cuenta con kits de emergencia previamente posicionados que pueden ser trasladados a las zonas afectadas.
Recursos que ya estaban en Colombia
Una de las ventajas de la respuesta, explicó la máxima representante de la ONU en el país, es la importante presencia humanitaria que Naciones Unidas ya mantenía en Colombia antes del terremoto.
La Organización está revisando sus programas existentes para redirigir recursos hacia esta nueva emergencia, al tiempo que envía personal desde Bogotá para reforzar la coordinación local.
“Tenemos capacidades que ya existen a nivel local”, señaló Torres Macho. “Estamos seleccionando los kits que ya están almacenados para llevarlos muy rápidamente a las zonas afectadas”.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) dispone además de almacenes y capacidad logística que están al servicio de toda la comunidad humanitaria.
El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) también está utilizando herramientas de teledetección para evaluar daños estructurales y el impacto socioeconómico, mientras personal adicional está siendo enviado a las zonas donde la presencia humanitaria era hasta ahora menor.
Preocupación por las zonas rurales
Uno de los principales desafíos es determinar qué ha ocurrido fuera de las grandes ciudades.
“Sabemos más sobre cuál es el impacto en las capitales, pero menos en las zonas rurales y remotas”, señaló Torres Macho, quien recordó que algunas de esas comunidades también se encuentran afectadas por el conflicto.
La coordinadora residente explicó que Naciones Unidas mantiene contacto permanente con alcaldes y gobernadores para evitar duplicar esfuerzos y asegurar que el apoyo internacional complemente el trabajo de las autoridades. La Misión de Verificación de la ONU también tiene presencia en algunas de las regiones afectadas.
“Queremos asegurarnos absolutamente de que cualquier respuesta sea complementaria y de que no estemos duplicando esfuerzos”, afirmó.
Mujeres embarazadas, niños y familias que perdieron sus hogares
Las evaluaciones están prestando especial atención a las personas que han perdido sus viviendas y a grupos que pueden enfrentar mayores riesgos durante la emergencia.
Torres Macho identificó el alojamiento temporal como una de las primeras prioridades y señaló que también existe preocupación por la seguridad alimentaria y la protección de niños y mujeres en comunidades especialmente vulnerables.
Explicó que una de las lecciones extraídas de la reciente respuesta al terremoto en Venezuela fue precisamente la importancia de incorporar desde el inicio las necesidades de mujeres embarazadas y niños pequeños.
El Fondo de Población de la ONU (UNFPA), ONU Mujeres, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) están coordinando acciones para atender estas necesidades. Entre las opciones que se estudian está el despliegue de unidades móviles que permitan llegar a mujeres embarazadas y niños pequeños en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.
Para Torres Macho, la rapidez con la que puede actuar el sistema responde tanto a la coordinación con las instituciones colombianas como a su presencia previa en el territorio.
“Fuimos llamados inmediatamente a formar parte de la respuesta”, afirmó. “Tenemos presencia sobre el terreno y, por lo tanto, nuestra capacidad de estar allí, presentes con la gente, ha aumentado exponencialmente”.