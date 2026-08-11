$!La ONU reorienta recursos y despliega personal para apoyar la respuesta al terremoto en Colombia

Naciones Unidas está reorientando recursos, movilizando suministros y enviando personal a las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el oeste de Colombia, después de que las autoridades solicitaran al sistema de la ONU complementar la respuesta nacional.

La coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia, María José Torres Macho, explicó este martes que el impacto del terremoto está resultando mayor de lo previsto inicialmente y que las evaluaciones continúan cambiando a medida que llega información desde las regiones.

“Todo lo que estoy reportando en este momento va a seguir evolucionando mientras hablamos. Estamos actualizando constantemente la información”, señaló.

Según Torres Macho, las principales necesidades identificadas hasta ahora se concentran en alojamiento, salud, seguridad alimentaria y protección. La operación prioritaria sigue siendo la búsqueda y rescate, pero los socios humanitarios ya trabajan en el terreno y Naciones Unidas cuenta con kits de emergencia previamente posicionados que pueden ser trasladados a las zonas afectadas.



Recursos que ya estaban en Colombia

Una de las ventajas de la respuesta, explicó la máxima representante de la ONU en el país, es la importante presencia humanitaria que Naciones Unidas ya mantenía en Colombia antes del terremoto.

La Organización está revisando sus programas existentes para redirigir recursos hacia esta nueva emergencia, al tiempo que envía personal desde Bogotá para reforzar la coordinación local.

“Tenemos capacidades que ya existen a nivel local”, señaló Torres Macho. “Estamos seleccionando los kits que ya están almacenados para llevarlos muy rápidamente a las zonas afectadas”.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) dispone además de almacenes y capacidad logística que están al servicio de toda la comunidad humanitaria.

El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) también está utilizando herramientas de teledetección para evaluar daños estructurales y el impacto socioeconómico, mientras personal adicional está siendo enviado a las zonas donde la presencia humanitaria era hasta ahora menor.