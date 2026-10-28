$!La ONU vuelve a rechazar el embargo de Estados Unidos a Cuba

La Asamblea General de la ONU ha rechazado por trigésima cuarta vez el embargo unilateral que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde 1960 y que, en la actualidad, ha conducido a una crisis energética que agrava la situación humanitaria de la isla.

La resolución que rechaza el bloqueo fue aprobada por 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, frente a los 165 a favor, 7 en contra y 12 abstenciones que cosechó el año anterior. De esta forma, el texto ha salido adelante con la votación a favor más baja de los últimos 20 años.

El resultado refleja un cambio respecto a los últimos años, especialmente entre los países de América Latina.

Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay han votado en contra. Mientras que Chile, República Dominicana, Honduras y Perú se han abstenido.

Las 34 ocasiones en que se ha votado esta resolución dibujan una curva muy elocuente de la historia diplomática de los últimos 34 años.

En 1992, año del primer debate, se registraron 59 países a favor de terminar con el bloqueo económico, 3 en contra, 71 abstenciones y 46 ausencias.

El máximo llegó en 2015 y 2017, con 191 votos a favor y solo dos en contra, en plena época de deshielo de las relaciones durante la administración de Barack Obama.

En 2016, Estados Unidos se abstuvo por primera vez, un hito histórico, mientras Israel continuó votando en contra.

El texto del documento, presentado por Cuba, pide el fin del embargo.

La Habana fundamenta su petición en los principios cardinales de la Carta de las Naciones Unidas, haciendo hincapié en la igualdad soberana de los Estados, la prohibición de la intervención en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación.