La ‘responsabilidad de la ONU de cumplir’ su mandato no vacilará con la retirada de Estados Unidos de 31 entidades

El Secretario General, António Guterres, expresó este jueves su pesar por la decisión de los Estados Unidos de retirarse de una serie de entidades de la ONU, al tiempo que subrayó que el sistema continuará cumpliendo con todos sus mandatos.

“Como hemos subrayado de manera constante, las contribuciones evaluadas al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y al presupuesto de mantenimiento de la paz, tal como las aprueba la Asamblea General, son una obligación legal en virtud de la Carta de la ONU para todos los Estados Miembros, incluidos los Estados Unidos”, señaló un comunicado emitido por su portavoz.

El memorando presidencial emitido la noche del miércoles instruye a los departamentos y agencias del poder ejecutivo de Estados Unidos a adoptar medidas inmediatas para retirarse de decenas de organizaciones internacionales, convenciones y tratados que Washington considera contrarios a los intereses estadounidenses.

Según el memorando, la decisión afecta a 31 organismos y entidades de la ONU. Entre ellos se incluyen:

* el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que apoya la salud materna e infantil y combate la violencia sexual y de género

* la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que fomenta la cooperación mundial contra el cambio climático

* el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, que financia y asesora proyectos de la sociedad civil en favor de la democracia

* otras oficinas de la Secretaría con sede en Nueva York y en otros lugares, como las que se ocupan de los niños en los conflictos armados y de poner fin a la violencia sexual como arma de guerra

La lista también incluye cuatro de las cinco comisiones regionales (Asia y el Pacífico, Asia Occidental, África, y América Latina y el Caribe), que son plataformas clave para la cooperación multilateral.

Para las entidades, “retirada significa cesar la participación en o la financiación de dichas entidades en la medida en que lo permita la ley”, señala el memorando.



Guterres: el trabajo continuará

A pesar del anuncio, el Secretario General recalcó que el trabajo de la Organización continuará.

“Todas las entidades de las Naciones Unidas seguirán adelante con la implementación de sus mandatos, tal como les han sido otorgados por los Estados Miembros”, indicó el comunicado.

“Las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de cumplir para quienes dependen de nosotros. Continuaremos llevando a cabo nuestros mandatos con determinación”.

En virtud de la Carta de la ONU, las contribuciones evaluadas a los presupuestos ordinario y de mantenimiento de la paz de la Organización son aprobadas por la Asamblea General y se consideran obligaciones vinculantes para todos los Estados Miembros.

Para 2026, la Asamblea General aprobó un presupuesto ordinario de 3 mil 450 millones de dólares, una fuerte reducción respecto de años anteriores, que incluye un recorte del 15 por ciento en los recursos financieros y una reducción de casi el 19 por ciento en el personal.



Un golpe a la cooperación climática

Al responder específicamente a la decisión de Estados Unidos de retirarse de la Convención sobre el cambio climático, su secretario ejecutivo afirmó que la medida representa un retroceso en la cooperación climática mundial.

“Los Estados Unidos fueron fundamentales en la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Acuerdo de París, porque ambos responden plenamente a sus intereses nacionales”, declaró Simon Stiell en un comunicado separado emitido el jueves.

“Mientras todas las demás naciones avanzan juntas, este último paso atrás en liderazgo mundial, cooperación climática y ciencia solo puede perjudicar a la economía estadounidense, al empleo y a los niveles de vida, a medida que los incendios forestales, las inundaciones, las grandes tormentas y las sequías empeoran rápidamente. Es un autogol colosal que dejará a Estados Unidos menos seguro y próspero”.

Stiell señaló que la Convención seguirá trabajando incansablemente y añadió: “las puertas permanecen abiertas para que Estados Unidos vuelva a incorporarse en el futuro, como lo ha hecho en el pasado con el Acuerdo de París”.