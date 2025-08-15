‘La Tuta’ compartirá cárcel en Nueva York con ‘El Mayo’, Caro Quintero, ‘Z-42’ y ‘El Viceroy’

Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, ex líder de los cárteles La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, de 59 años, fue internado el 14 de agosto en la prisión Centro Correccional Metropolitano, Nueva York, en la cual también están los capos sinaloenses Ismael Zambada García, “El Mayo” y con Rafael Caro Quintero, .

Además, en dicha cárcel estaban presos Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, así como Omar Treviño Morales, “Z-42”, ex líder del grupo delictivo de Los Zetas.

Según datos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Gómez Martínez se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York, con el número de registro 01585-512, ello después de ser enviado por el Gobierno mexicano a Estados Unidos, el 12 de agosto de 2025, por supuestas causas de seguridad nacional.

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Agente Especial a Cargo de la División de Nueva York, de la DEA, Frank A. Tarentino, anunciaron el 14 de agosto la apertura de un auto de procesamiento para acusar a “La Tuta”, de conspirar para importar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.