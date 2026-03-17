‘La Tuta’ se declara no culpable ante Corte federal de Nueva York

Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, fundador de La Familia Michoacana y ex líder de Los Caballeros Templarios, se declaró no culpable ante un juez de la Corte de Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, Estados Unidos, donde enfrenta dos cargos de conspiración para importar cocaína y metanfetamina al territorio estadounidense, delitos que acarrean una condena de hasta 40 años de prisión.

La siguiente audiencia del narcotraficante michoacano quedó fijada para el 24 de junio.

Gómez Martínez permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el 13 de agosto de 2025, fecha en que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo incluyó en un grupo de 26 criminales de alto perfil expulsados a Estados Unidos.

La comparecencia de este 17 de marzo se realizó luego de que, el 9 de diciembre de 2025, el Juez federal John G. Koeltl aplazara tres meses la audiencia de preparación de juicio —originalmente programada para el 8 de diciembre del mismo año— ante la posibilidad de que la defensa y la fiscalía alcanzaran un acuerdo de culpabilidad.

En ningún momento, previo a la audiencia de este martes, Gómez Martínez había emitido declaración de culpabilidad alguna.

La representación legal del ex líder templario corre a cargo de Thomas Ambrosio, litigante con oficina en el estado de Nueva Jersey designado de oficio por la Corte, pues el imputado no contrató abogado privado.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, La Familia Michoacana importó grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense desde México, y recurrió a la violencia para promover sus actividades ilícitas, incluso contra autoridades mexicanas.

Durante su liderazgo, “La Tuta” fue responsable de garantizar que las operaciones de narcotráfico no fueran obstaculizadas por las fuerzas del orden, así como de adquirir armamento para la organización.

Gómez Martínez inició su carrera delictiva en La Familia Michoacana bajo el mando de Nazario Moreno González, “El Chayo”.

Tras la disolución de esa organización, tomó el control de Los Caballeros Templarios y extendió sus operaciones a zonas de Michoacán, Jalisco y Colima.

Antes de dedicarse al crimen organizado, fue maestro de educación básica en la Escuela Normal de Arteaga, Michoacán, durante la década de los 80.

En su momento fue uno de los delincuentes más buscados en México y Estados Unidos, País que ofrecía una recompensa de 2.5 millones de dólares por su captura.

Fue detenido en febrero de 2015 durante un operativo en una casa de seguridad en la ciudad de Morelia, Michoacán, sin que se registrara ningún disparo.

La posibilidad de un acuerdo de culpabilidad colocaría a Gómez Martínez en una situación similar a la de otros capos mexicanos extraditados a Estados Unidos, como Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes ya se declararon culpables ante cortes estadounidenses; las sentencias de los tres están programadas para 2026.