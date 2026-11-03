Lance Bottoms gana Georgia y se convierte en la primera gobernadora afroamericana en la historia de EU

La demócrata Keisha Lance Bottoms ganó la elección por la gubernatura de Georgia al derrotar al republicano Rick Jackson. Con el resultado, será la primera mujer afroamericana que encabece el gobierno de un estado en la historia de Estados Unidos.

Según el conteo difundido por la AP, Lance Bottoms obtuvo 54.2 por ciento de los votos y Jackson 45.8 por ciento, con 93.1 por ciento de las casillas computadas.

Lance Bottoms fue alcaldesa de Atlanta, la capital del estado, y se desempeñó como asesora del expresidente Joseph Robinette Biden durante su administración. Ganó la candidatura demócrata sin necesidad de segunda vuelta, frente a otros seis aspirantes, en las elecciones primarias celebradas el 19 de mayo de 2026.

Jackson, de 72 años, es director de una empresa del sector salud y anunció su candidatura en febrero de 2026. Su campaña incluyó el mayor gasto registrado por un aspirante en una elección primaria por la gubernatura de Georgia.

La gobernadora electa será también la primera mujer al frente del Ejecutivo de esa entidad.