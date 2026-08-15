Landau pide no permitir que el ‘drama político’ desvíe la agenda México-EU

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, pidió el 15 de agosto de 2026 no permitir que los episodios de “drama político” distraigan la atención de los temas prioritarios de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, como la seguridad, el comercio y la migración, luego de la revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán.
A través de una publicación en la red social X, el ex embajador de Estados Unidos en México destacó que tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como el presidente Donald Trump han reconocido que ambas naciones prosperan cuando existe cooperación basada en el respeto mutuo.
“Tal como han reconocido el Presidente Donald Trump y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ambos países prosperamos cuando cooperamos con un espíritu de respeto mutuo en temas cruciales como la seguridad, la migración y el comercio. No debemos permitir que los ocasionales episodios de drama político nos distraigan de este punto fundamental”, señaló el funcionario estadounidense.
En el mismo mensaje, Landau utilizó a la mariposa monarca como símbolo de la relación “duradera y simbiótica” entre ambas naciones, por la ruta que sigue el insecto durante su migración estacional. “Durante mi gestión como Embajador de EU en ese país (México) tuve el privilegio de visitar los bosques donde pasaban el invierno los antepasados de esta mariposa”, recordó.
El pronunciamiento ocurrió a pocos días de que se hizo pública la revocación de la visa de López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a contender por una diputación federal por Tabasco. El anuncio desató muestras de respaldo de la presidenta de la República, de gobernadores de Morena y de las bancadas del Congreso de la Unión, que llamaron a defender la soberanía nacional ante lo que consideraron acciones injerencistas.
El 14 de agosto de 2026, el subsecretario de Estado había respondido en X a una publicación de la cuenta satírica @quitavisas, que advertía en tono de broma que las visas podrían revocarse sin previo aviso. Desde su cuenta personal verificada, Landau adjuntó una fotografía suya acompañada de la leyenda: “¿Estás disfrutando el espectáculo? Rellena tus palomitas... Te va a encantar lo que sigue”.
La cuenta @quitavisas es un perfil paródico de X que utiliza la imagen de un funcionario de apariencia similar a la de Landau, vestido de Superman, con el escudo de Estados Unidos en el pecho y derritiendo una visa con rayos láser. En su biografía, la cuenta indica: “Las opiniones aquí expresadas pueden afectar su visa. Si tuitea mal, se la quitamos sin previo aviso”.
La embajada de Estados Unidos en México sostuvo por su parte que su mensaje es “claro y consistente” y que ese país cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas, al subrayar que las visas constituyen un privilegio y no un derecho.
La postura de la representación diplomática retomó una declaración de Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), emitida el 16 de febrero, en la que afirmó que nadie tiene derecho a una visa y que lo ha reiterado en repetidas ocasiones.