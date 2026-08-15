Landau pide no permitir que el ‘drama político’ desvíe la agenda México-EU

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, pidió el 15 de agosto de 2026 no permitir que los episodios de “drama político” distraigan la atención de los temas prioritarios de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, como la seguridad, el comercio y la migración, luego de la revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán.

A través de una publicación en la red social X, el ex embajador de Estados Unidos en México destacó que tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como el presidente Donald Trump han reconocido que ambas naciones prosperan cuando existe cooperación basada en el respeto mutuo.

“Tal como han reconocido el Presidente Donald Trump y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ambos países prosperamos cuando cooperamos con un espíritu de respeto mutuo en temas cruciales como la seguridad, la migración y el comercio. No debemos permitir que los ocasionales episodios de drama político nos distraigan de este punto fundamental”, señaló el funcionario estadounidense.

En el mismo mensaje, Landau utilizó a la mariposa monarca como símbolo de la relación “duradera y simbiótica” entre ambas naciones, por la ruta que sigue el insecto durante su migración estacional. “Durante mi gestión como Embajador de EU en ese país (México) tuve el privilegio de visitar los bosques donde pasaban el invierno los antepasados de esta mariposa”, recordó.