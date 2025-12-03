Lanza la DEA campaña contra la distribución y el consumo del fentanilo

WASHINGTON._ El Gobierno de Estados Unidos emprendió, a través de la DEA una campaña con la que busca reducir la distribución y el consumo de fentanilo en ese país.

En un comunicado, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos expuso que Fentanyl Free America es una iniciativa integral de control y una campaña de concientización pública destinada a reducir tanto la oferta como la demanda de fentanilo.

Dijo que se está intensificando la lucha contra la amenaza mortal de los opioides sintéticos.

“Esta iniciativa subraya el firme compromiso de la DEA con la protección de las vidas y comunidades estadounidenses de los devastadores efectos del fentanilo, que cobró casi 50 mil vidas el año pasado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades”, aseveró.

Mediante la intensificación de las operaciones de control y el aumento de la inteligencia, afirmó, la DEA está ejerciendo presión sobre la cadena global de suministro de fentanilo, obligando a narcoterroristas, como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, a modificar sus prácticas comerciales.

Expuso que eso ya ha tenido resultados, pues en pruebas de laboratorio han detectado que el 29 por ciento de las pastillas de fentanilo analizadas durante el año fiscal 2025 contenían una dosis potencialmente letal, una disminución significativa con respecto al 76 por ciento de las pastillas analizadas tan solo dos años antes, en 2023.

Además, continuó, la pureza del fentanilo en polvo disminuyó al 10.3 por ciento, frente al 19.5 por ciento registrado durante el mismo período.

“Estas reducciones en la potencia y la pureza se correlacionan con una disminución de las muertes por opioides sintéticos a niveles no observados desde abril de 2020”, destacó.

Ante ello, dijo que además de producir fentanilo menos potente, los cárteles han diversificado cada vez más sus operaciones en un intento por minimizar los riesgos y maximizar las ganancias, una evolución impulsada por la oportunidad y la codicia.

Mencionó que al 1 de diciembre de 2025, la DEA ha incautado más de 45 millones de pastillas de fentanilo y más de 4 mil kilos de fentanilo en polvo, eliminando aproximadamente 347 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo de sus comunidades.

La información de inteligencia de la DEA, añadio´, indica un cambio en las operaciones de los cárteles, con un aumento del tráfico de fentanilo en polvo y la producción nacional de pastillas. La incautación de más de dos docenas de prensas de pastillas en octubre subraya aún más esta tendencia.

“Fentanyl Free America representa el compromiso inquebrantable de la DEA de salvar vidas estadounidenses y poner fin a la crisis del fentanilo. Estamos logrando avances significativos en esta lucha y debemos seguir intensificando los esfuerzos para interrumpir el suministro de fentanilo y reducir la demanda”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

“La DEA está trabajando con más fuerza y evolucionando con mayor rapidez para desmantelar a los terroristas extranjeros que alimentan esta crisis, a la vez que empodera a todos nuestros aliados para que se unan a la lucha y prevengan las tragedias relacionadas con el fentanilo. Juntos, podemos lograr un Estados Unidos libre de fentanilo y crear un futuro más seguro para las generaciones venideras”.

Fentanyl Free America, añadió, representa el mayor enfoque de la DEA en la aplicación de la ley, la educación, la concienciación pública y las alianzas estratégicas.

El objetivo de la campaña es claro, expuso, eliminar el suministro de fentanilo que alimenta la crisis de drogas más mortífera del país. Desde 2021, los opioides sintéticos han cobrado la vida de casi 325 mil estadounidenses.

Expuso que la campaña Fentanyl Free America también enfatiza la importancia de la participación ciudadana.

Ante ello, la DEA llama a todos, desde líderes comunitarios, clérigos, educadores, padres, médicos, farmacéuticos y fuerzas del orden, a participar activamente en la concientización, protegiendo a los demás mediante la educación; previniendo las intoxicaciones por fentanilo comprendiendo los peligros; y apoyando a las personas afectadas.

Destacó que los esfuerzos de la DEA forman parte de una estrategia más amplia de todo el Gobierno para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades estadounidenses del fentanilo.