$!Las apuestas previas concentraron 63% del volumen del Mundial

El 63% del volumen de apuestas registrado durante el Mundial 2026 se concentró antes del comienzo de los partidos. El 37% restante correspondió a mercados en vivo, una proporción que se mantuvo relativamente estable durante las distintas fases del torneo. Dentro de una oferta donde 1xbet apuestas online combina mercados previos con opciones que cambian durante el juego, ese reparto permite medir qué momento del evento concentró realmente más dinero. La conclusión es menos obvia de lo que sugiere la visibilidad del directo: casi dos tercios del volumen se decidió antes del primer silbatazo.

El prepartido conservó una mayoría clara

La diferencia entre ambos segmentos fue de 26 puntos porcentuales. No se trató de un desequilibrio puntual provocado por una jornada concreta, sino de una distribución que se sostuvo con pocas variaciones a medida que avanzaba la competición. Eso importa porque el directo ocupa mucho espacio durante un partido. Las cuotas cambian conforme avanza el marcador y aparecen nuevos mercados vinculados a lo que sucede sobre el césped. Sin embargo, la mayor parte del volumen analizado ya estaba comprometida antes de que comenzara el encuentro. La relación entre ambos formatos quedó así:

La tabla no describe preferencias individuales ni frecuencia de juego. Resume únicamente dónde se concentró el dinero dentro del conjunto observado.

El directo ganó visibilidad sin desplazar al prepartido

El Mundial ofreció un escenario especialmente amplio para comprobar esa convivencia. La competición reunió 6.810.966 espectadores a lo largo de 104 partidos disputados durante 39 días , mientras la actividad de apuestas mantuvo una división bastante estable entre el periodo anterior al inicio y el juego en marcha. Ese contraste ayuda a separar presencia de peso económico. Los mercados en vivo se actualizan con mucha frecuencia y pueden multiplicar las opciones disponibles durante un solo encuentro. Aun así, el volumen agregado permaneció inclinado hacia las apuestas realizadas antes del partido. La estabilidad del 63% frente al 37% también sugiere que el avance de una fase a otra no alteró de forma radical esa relación. Incluso cuando aumentó la relevancia de cada encuentro, el prepartido siguió concentrando la mayor parte del dinero.

Las estadísticas superaron el 11% del volumen

Otro movimiento relevante apareció fuera de los mercados basados únicamente en el resultado final. Las apuestas vinculadas a estadísticas del partido superaron el 11% del volumen total durante el torneo. Dentro de ese grupo, el total de córners destacó como el mercado estadístico de mayor peso y llegó al décimo puesto general por importe apostado. Su presencia muestra que una parte significativa de la actividad se distribuyó entre variables específicas del juego, no solo entre ganadores o marcadores. El dato amplía la lectura del 63% prepartido. Una parte de ese volumen podía concentrarse antes del inicio en mercados que dependían de estadísticas posteriores, mientras otra parte permanecía disponible durante el desarrollo del encuentro. El momento de la apuesta y el tipo de mercado son, por tanto, dos dimensiones distintas.

La estabilidad del reparto será la referencia siguiente