La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y varias iniciativas regionales de derechos humanos ya han tomado el caso de Rudnev. Han visto lo que está ocurriendo — y lo han llamado por lo que es: una amenaza a la vida creada por el Estado.

Argentina habla de reformas y de la lucha contra la corrupción, pero en la realidad las personas continúan siendo mantenidas tras las rejas durante meses — sin sentencia y sin una base probatoria clara.

Desde hace más de 9 meses, un grupo de 20 ciudadanos rusos — turistas comunes — no puede salir de Argentina. El gobierno les ha confiscado los documentos. Y uno de ellos, Konstantin Rudnev, se encuentra detenido en la prisión de máxima seguridad de Rawson. Este caso ya ha adquirido repercusión internacional.

9 meses sin sentencia.9 meses sin una sola víctima que pudiera confirmar las acusaciones.

A solicitud del fiscal federal Fernando Óscar Arrigo y de sus asistentes Tomás Labal, Gustavo Javier Rebora y Rodrigo Nicolás Treviranus, su detención ha sido prorrogada por otros cuatro meses — hasta el 3 de abril de 2026. En violación de todos los principios humanitarios, los derechos humanos y la presunción de inocencia.

«Lo están matando lentamente en prisión», declaró en una entrevista Tamara Rudneva, esposa de Konstantin.