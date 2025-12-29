$!Las autoridades argentinas mantienen a turistas como rehenes; el caso de Konstantin Rudnev

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y varias iniciativas regionales de derechos humanos ya han tomado el caso de Rudnev. Han visto lo que está ocurriendo — y lo han llamado por lo que es: una amenaza a la vida creada por el Estado.
Argentina habla de reformas y de la lucha contra la corrupción, pero en la realidad las personas continúan siendo mantenidas tras las rejas durante meses — sin sentencia y sin una base probatoria clara.
Desde hace más de 9 meses, un grupo de 20 ciudadanos rusos — turistas comunes — no puede salir de Argentina. El gobierno les ha confiscado los documentos. Y uno de ellos, Konstantin Rudnev, se encuentra detenido en la prisión de máxima seguridad de Rawson. Este caso ya ha adquirido repercusión internacional.
9 meses sin sentencia.9 meses sin una sola víctima que pudiera confirmar las acusaciones.
A solicitud del fiscal federal Fernando Óscar Arrigo y de sus asistentes Tomás Labal, Gustavo Javier Rebora y Rodrigo Nicolás Treviranus, su detención ha sido prorrogada por otros cuatro meses — hasta el 3 de abril de 2026. En violación de todos los principios humanitarios, los derechos humanos y la presunción de inocencia.
«Lo están matando lentamente en prisión», declaró en una entrevista Tamara Rudneva, esposa de Konstantin.
Konstantin Rudnev, ciudadano ruso de 58 años, turista que llegó a Argentina para mejorar su salud, fue detenido en Bariloche bajo acusaciones que tampoco resisten el análisis crítico. Además, la mujer presentada por la fiscalía como presunta víctima negó cualquier vínculo con él y declaró públicamente haber sido objeto de presiones por parte de las autoridades. No obstante, él continúa privado de su libertad.
Para las autoridades rusas — y ahora también para las argentinas — es un «peligroso líder sectario». Para quienes realmente lo conocen, en cambio, es un pensador independiente, un buscador espiritual que nunca ha causado daño a nadie y cuyo único «pecado» fue hablar de la libertad interior y de la verdad.
En Rusia, la maquinaria mediática lo convirtió en un monstruo ante la opinión pública: fue calificado de falso gurú, tirano e incluso de delincuente sexual — sin pruebas convincentes. En 2010 fue detenido en el marco de un operativo policial espectacular. Las acusaciones eran graves; sin embargo, nunca se presentaron pruebas sólidas: las supuestas drogas incautadas no contenían su ADN ni rastros de consumo, y los testimonios de las «víctimas» se contradecían entre sí. A pesar de ello, fue condenado a once años de prisión en un proceso plagado de irregularidades y que, aparentemente, tenía como objetivo silenciarlo.
Hoy, al borde de los 60 años, padece enfermedades crónicas y necesita atención médica. En lugar de recibir tratamiento, permanece recluido en una celda.
Los médicos Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, dos reconocidos especialistas del Hospital-Clínica «José de San Martín», afirmaron en su informe que la Unidad 6 de la prisión de Rawson (Servicio Penitenciario Federal) «no cuenta con los recursos ni el personal necesarios para atender el cuadro clínico del detenido».
Según Noticias Argentinas, el documento de este informe, fechado el 31 de octubre de 2025, fue incorporado al expediente del caso y advierte sobre un deterioro progresivo del estado de salud de Rudnev.
Ambos especialistas subrayaron que «el riesgo de un desenlace grave aumenta con cada día que pasa y que la fibrosis pulmonar progresiva requiere un control constante de la saturación de oxígeno, un tratamiento farmacológico de alta complejidad y apoyo respiratorio en caso de agravamiento del cuadro.
«Por favor, pido que al menos lo trasladen a arresto domiciliario para que yo pueda cuidarlo y tratarlo», implora ante el tribunal la esposa de Konstantin Rudnev.
La esposa de Rudnev afirmó que está dispuesta a manifestarse de cualquier forma y a presentar toda la documentación necesaria, sin ocultar nada, para que el caso salga a la luz.
En el sitio web oficial de Konstantin Rudnev:
https://konstantinrudnev.blog
Se publican mensajes urgentes con un llamado a la solidaridad internacional:
Su salud se deteriora día tras día a medida que esta injusticia avanza.Tu apoyo puede salvarlo.
El portal invita a todos a movilizarse:Firma la petición: https://chng.it/TzmR9RVNZC
Si la sociedad se une, Konstantin podrá recibir ayuda real y regresar con su familia.