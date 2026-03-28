Las diferencias entre países no se resolverán matando a niños en las escuelas: Alto Comisionado

El Consejo de Derechos Humanos celebró este viernes una reunión sobre el bombardeo estadounidense de una escuela primaria en Minab, Irán, ocurrido a finales de febrero.

El ataque dejó más de 170 muertos, la mayoría niñas de entre siete y 12 años, además de profesores y personal educativo, conmocionando a la comunidad internacional.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió una investigación exhaustiva que siente las bases de la rendición de cuentas e instó a todas las partes a que detengan la escalada.

“Cualesquiera que sean las diferencias entre países, todos podemos coincidir en que no se resolverán matando a niños en las escuelas (...) Recurrir al uso de la fuerza, en un momento en que las negociaciones estaban en curso, es un fracaso estratégico que ha tenido un impacto devastador en la población civil”.

Una madre de una niña y un niño fallecidos en el ataque compartió su testimonio, explicando que esa mañana fue una cualquiera.

“Al salir por la puerta, simplemente dijeron: Mamá, ven a recogernos después del colegio. Esa sencilla frase se repite ahora mil veces en mi mente, y cada vez mi corazón arde de dolor. Ninguna madre piensa jamás que va a despedir a su hijo con una sonrisa para luego encontrarse con el silencio. Ninguna madre está preparada para oír las palabras: Tu hijo no va a volver”.

Más allá del ataque a la escuela de Minab, según la Media Luna Roja Iraní, más de 1900 civiles han muerto y 20.000 han resultado heridos desde el inicio de los ataques israelíes y estadounidenses.

Teherán acusa a Estados UnidosSegún las autoridades iraníes, el atentado, que causó más de 175 muertes el 28 de febrero, “no fue ni un simple [incidente]” ni un [error de cálculo]”.

“Nadie puede creer que el ataque a la escuela fuera otra cosa que un acto deliberado e intencionado”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghtchi, el viernes. “Las declaraciones contradictorias de Estados Unidos destinadas a justificar su delito no pueden en absoluto eximirlos de su responsabilidad”, continuó en un mensaje de vídeo.

“Esta atrocidad no puede justificarse, no puede ocultarse y no debe ser recibida con silencio e indiferencia”, insistió el jefe de la diplomacia iraní mientras subrayaba que “más de 600 escuelas han sido destruidas o dañadas, lo que ha causado la muerte de más de 1000 estudiantes”.

Washington afirma que está abriendo una investigación

Mientras tanto, “altos funcionarios estadounidenses han dicho que se está llevando a cabo una investigación sobre el ataque.” “Pido que esta investigación se complete lo antes posible y que sus conclusiones se hagan públicas”, dijo Türk durante la reunión, recordando que “debe hacerse justicia por los terribles daños causados”.

Durante el debate urgente, el Alto Comisionado también calificó el ataque a instalaciones nucleares como una “imprudencia incomprensible”.

Tras estas declaraciones, la advertencia sobre los riesgos de una escalada militar se está intensificando. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el conflicto está alcanzando “niveles peligrosos”.

En este contexto de crecientes tensiones, se denuncian con fuerza las consecuencias del uso de la fuerza. “Las bombas y los misiles no conducen a una paz duradera. Traen muerte, destrucción y miseria, y en muchos casos solo profundizan los agravios y alimentan la violencia futura”, afirmó. Ante estas observaciones, Türk hizo un llamamiento urgente a la moderación y a la reanudación del diálogo en Oriente Medio.