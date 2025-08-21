Las inundaciones monzónicas causan más de 700 muertos en Pakistán, y las fuertes lluvias continúan

Las fuertes lluvias monzónicas y las inundaciones repentinas han causado la muerte de al menos 739 personas en todo Pakistán desde finales de junio, desplazando a miles de personas y destruyendo hogares y cultivos. Se prevé que el tiempo siga siendo adverso en las próximas semanas, según las agencias de la ONU y las autoridades nacionales.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres también ha informado de 978 heridos y la destrucción o daños en más de 2400 viviendas, mientras que se han perdido más de mil cabezas de ganado hasta el jueves 21 de agosto.

Se prevé que las condiciones meteorológicas adversas continúen hasta principios de septiembre, lo que aumenta el riesgo de nuevas inundaciones, deslizamientos de tierra y pérdidas de cosechas, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

Khyber Pakhtunkhwa, la más afectada

La provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa ha sido la más afectada por la catástrofe.

Las autoridades declararon el estado de emergencia en nueve distritos, entre ellos Buner, Shangla y Mansehra, después de que las lluvias torrenciales registradas entre el 15 y el 19 de agosto causaran la muerte de 368 personas, 182 heridos y daños en más de 1300 viviendas. También quedaron destruidas cerca de 100 escuelas.

La organización benéfica internacional CARE afirmó que sus equipos encontraron una devastación generalizada en Buner, donde las familias informaron de que sus hogares y medios de vida habían sido arrasados en cuestión de minutos por torrentes de agua que arrastraban rocas y escombros.

Los niños, los más afectados

Las consecuencias para los niños han sido especialmente graves, ya que el desplazamiento, la pérdida de escolarización y el acceso limitado al agua potable ponen en grave peligro su salud y su bienestar.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al menos 21 niños se encontraban entre los fallecidos en Khyber Pakhtunkhwa desde el 15 de agosto.

Muchas escuelas han sido destruidas o se utilizan ahora como refugios temporales, lo que restringe aún más el acceso a la educación y a espacios seguros.

Inundaciones urbanas en Karachi

En la provincia de Sindh, las fuertes lluvias del 19 de agosto provocaron inundaciones urbanas en Karachi, la ciudad más grande de Pakistán, donde al menos seis personas murieron por derrumbes de muros y electrocuciones. Las precipitaciones alcanzaron hasta 145 milímetros en algunas partes de la ciudad, inundando las carreteras y dejando muchos barrios sin electricidad durante horas.

La provincia de Punyab también sufrió graves inundaciones a lo largo de los ríos Indo y Chenab, que han desplazado a más de 2 mil 300 familias y dañado cultivos comerciales en miles de hectáreas.

Ampliación de la ayuda

Las autoridades federales y provinciales están liderando la respuesta, habiendo movilizado a más de 2 mil personas para el rescate y la evacuación. En coordinación con las Naciones Unidas y sus socios, han enviado artículos de primera necesidad, como alimentos, tiendas de campaña y suministros médicos, a las zonas afectadas.

La OCHA ha informado de que ha desplegado coordinadores sobre el terreno en los distritos más afectados y ha activado mecanismos de emergencia, incluida la liberación de fondos de su partida regional para ayuda humanitaria destinada a Pakistán, dando prioridad a la asistencia vital en materia de salud, agua, seguridad alimentaria y refugio.

Por su parte, UNICEF ha enviado medicamentos esenciales y kits de higiene a los distritos afectados. Cada kit incluye jabón, recipientes para agua y otros artículos de higiene para ayudar a prevenir brotes de enfermedades.

Tendencia preocupante

Pakistán ha sufrido devastadoras temporadas de monzones en los últimos años. En 2022, unas inundaciones sin precedentes causaron la muerte de más de mil 700 personas, desplazaron a millones y provocaron pérdidas económicas estimadas en 40 mil millones de dólares.

Los patrones de precipitaciones erráticos e intensificados, amplificados por el cambio climático, están agravando la vulnerabilidad del país y amenazando vidas, medios de subsistencia y la recuperación a largo plazo en todo el sur de Asia.