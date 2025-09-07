Las sanciones estadounidenses a grupos palestinos de derechos humanos deben ser retiradas: Türk

“Las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a tres prominentes y respetados grupos palestinos de derechos humanos son completamente inaceptables y deben ser retiradas”, declaró este viernes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El Departamento de Estado estadounidense anunció ayer la imposición de sanciones a tres grupos palestinos de derechos humanos que apoyan a la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación y detención de los mandos israelíes responsables de cometer crímenes de guerra en Gaza.

Las sanciones a las ONG Al-Haq, Centro Palestino para los Derechos Humanos y Centro Al-Mezan siguen a las impuestas en junio pasado a otra reconocida organización palestina: Addameer.

Türk señaló que esas ONG han realizado una labor vital en materia de derechos humanos, “en particular en la rendición de cuentas por las violaciones de esas garantías”.

“Las sanciones tendrán un efecto disuasorio no solo en la sociedad civil del territorio palestino ocupado e Israel, sino potencialmente a nivel mundial”, alertó, y recordó que la labor de la sociedad civil de “documentar las violaciones y colaborar con los mecanismos internacionales de rendición de cuentas cobra mayor importancia cuando el derecho internacional humanitario y las leyes internacionales de derechos humanos se violan sistemáticamente en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental”, dijo.



Las sanciones fomentarán las violaciones de derechos humanos

El Alto Comisionado advirtió que esas medidas punitivas profundizarán la impunidad, silenciarán las voces de las víctimas y fomentarán las violaciones de derechos humanos y los crímenes internacionales.

Para concluir, instó al gobierno de Estados Unidos a retirar de inmediato estas nuevas sanciones, al igual que a las impuestas previamente a las relatora especial sobre los derechos humanos de los palestinos, y a varios magistrados y fiscales de la CPI.



Gaza, una ciudad de miedo, éxodos y funerales

Las declaraciones de Volker Türk se producen mientras la ofensiva en curso sobre la ciudad de Gaza se ha intensificado aún más hoy, aumentando los daños a la población civil y a las instalaciones de las que dependen para sobrevivir.

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) afirmó ayer que “lo impensable ya es realidad en la ciudad de Gaza.

“Es una ciudad de miedo, éxodos y funerales”, dijo la jefa de comunicaciones para Medio Oriente de esa agencia.

En conferencia de prensa desde la Franja de Gaza, Tess Ingram indicó que casi un millón de personas permanecen en la ciudad de Gaza, donde el colapso de los servicios esenciales está dejando a sus residentes más jóvenes y vulnerables “luchando por sobrevivir” mientras la hambruna se extiende y la ayuda apenas llega.

Esa metrópolis palestina, donde se reconoció formalmente la hambruna el 22 de agosto, es ahora una sombra de lo que fue, acotó la portavoz.

“Era el último refugio para las familias en el norte de la Franja de Gaza, [ahora] se está convirtiendo rápidamente en un lugar donde los niños no pueden sobrevivir”, lamentó Ingram.