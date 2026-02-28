$!León XIV a seminaristas: Tengan una mirada sobrenatural de la realidad

En un clima de cercanía y profundidad espiritual, el Papa León XIV recibió este sábado 28 de febrero a las comunidades de cuatro seminarios españoles -Alcalá de Henares, Toledo, el Interdiocesano de Cataluña y Cartagena- en el Palacio Apostólico Vaticano. Ante obispos, formadores, seminaristas y familiares, el Pontífice centró su reflexión en un eje decisivo para la vida cristiana y, de modo particular, para la vocación sacerdotal: la necesidad de cultivar una “mirada sobrenatural de la realidad”.

Tras un saludo cordial, el Santo Padre subrayó que el seminario es “siempre un signo de esperanza para la Iglesia”. Su encuentro con quienes se forman para el sacerdocio y con quienes los acompañan constituye, afirmó, “un motivo de verdadera alegría”.

“Quitar lo sobrenatural es perder lo natural”

León XIV evocó una frase del escritor inglés G.K. Chesterton -“Quitad lo sobrenatural y no encontraréis lo natural, sino lo antinatural”- para advertir sobre el riesgo de una vida que prescinde de Dios en lo cotidiano. No se trata únicamente, explicó, de evitar lo escandaloso, sino de no relegar al Señor al plano de las palabras mientras se le excluye de los criterios concretos que orientan la existencia.

“¿Qué podría haber más antinatural que un seminarista o un sacerdote que habla de Dios con familiaridad, pero vive interiormente como si su presencia existiera sólo en el plano de las palabras, y no en el espesor de la vida? Nada sería más peligroso que acostumbrarse a las cosas de Dios sin vivir de Dios. Por eso, en el fondo, todo comienza -y vuelve siempre- a la relación viva y concreta con Aquel que nos ha elegido sin mérito nuestro.”

Prevost insistió en que la formación sacerdotal no puede reducirse a prácticas externas, por valiosas que sean. El estudio, la oración o la vida comunitaria pueden vaciarse si no están animados por una relación viva con Cristo. “Todo comienza -y vuelve siempre- a la relación concreta con Aquel que nos ha elegido sin mérito nuestro”, afirmó.