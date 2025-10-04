León XIV firma la exhortación apostólica ‘Dilexi te’: sobre el amor hacia los pobres

Esta mañana, 4 de octubre, día en que la Iglesia conmemora a San Francisco de Asís, a las 8:30, en la Biblioteca privada del Palacio Apostólico, el Papa León XIV ha firmado su primera Exhortación Apostólica, titulada Dilexi te, “Te he amado”, en presencia del arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

El documento se presentará el próximo 9 de octubre de 2025, a las 11.30 horas, en la Sala de Prensa de la Santa Sede.