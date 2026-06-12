$!León XIV regresa a Roma en el avión de Felipe VI: finaliza su viaje apostólico a España

Luego de presidir la santa misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús, el Papa León XIV se trasladó al Aeropuerto de Tenerife Norte–Ciudad de La Laguna (Los Rodeos), situado en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, a unos 10 kilómetros de la capital tinerfeña.
Allí tuvo lugar la ceremonia oficial de despedida, marcada por los honores protocolares, la interpretación de los himnos nacionales, el saludo a las banderas, la revista a la Guardia de Honor, el intercambio de saludos de las respectivas delegaciones y un breve coloquio privado con el Rey Felipe VI.
Posteriormente, el Santo Padre abordó el avión que debía conducirlo de regreso a Roma. Sin embargo, se registró una incidencia técnica en la aeronave, por lo que León XIV descendió del aparato acompañado por el Rey Felipe VI.
Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede a través de su canal de Telegram, Su Majestad puso a disposición del Pontífice el avión de la Casa Real para su retorno a Italia.
El vuelo papal en cambio despegó finalmente a las 18:08 (hora de Canarias), las 19:08 en Roma, y tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Roma-Fiumicino alrededor de las 23:00 (hora de Roma).
Por su parte, el personal de la Santa Sede y los periodistas que integran el vuelo papal regresarán en las próximas horas en otro avión facilitado por Iberia.
Bajo el lema “Alzad la mirada”, el viaje apostólico fue anunciado el pasado 25 de febrero y su programa detallado se dio a conocer el 6 de mayo. La visita se desarrolló del 6 al 12 de junio y comprendió tres grandes sedes: Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.
A lo largo de la semana, León XIV presidió celebraciones litúrgicas, encuentros con comunidades eclesiales, reuniones con autoridades y diversos actos pastorales, centrando sus mensajes en la esperanza cristiana, la dignidad de la persona, la solidaridad y el compromiso de los creyentes ante los desafíos contemporáneos.