$!León XIV regresa a Roma en el avión de Felipe VI: finaliza su viaje apostólico a España

Luego de presidir la santa misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús, el Papa León XIV se trasladó al Aeropuerto de Tenerife Norte–Ciudad de La Laguna (Los Rodeos), situado en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, a unos 10 kilómetros de la capital tinerfeña.

Allí tuvo lugar la ceremonia oficial de despedida, marcada por los honores protocolares, la interpretación de los himnos nacionales, el saludo a las banderas, la revista a la Guardia de Honor, el intercambio de saludos de las respectivas delegaciones y un breve coloquio privado con el Rey Felipe VI.

Posteriormente, el Santo Padre abordó el avión que debía conducirlo de regreso a Roma. Sin embargo, se registró una incidencia técnica en la aeronave, por lo que León XIV descendió del aparato acompañado por el Rey Felipe VI.

Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede a través de su canal de Telegram, Su Majestad puso a disposición del Pontífice el avión de la Casa Real para su retorno a Italia.