$!León XIV se reúne con Marco Rubio: reiterado el compromiso con la paz

“Qué alegría volver a verle. ¡Ha pasado casi un año!”. “Falta uno... ¡No, faltan 10 días!”. Intercambio de bromas entre el Papa León XIV y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al comienzo de los 45 minutos de diálogo cara a cara, este 7 de mayo, en El Vaticano, seguido de conversaciones en la Secretaría de Estado con el cardenal Pietro Parolin, durante las cuales, según informa un comunicado vaticano, “se ha renovado el compromiso común de cultivar buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América”.

Junto a esto, informa la nota, hubo también “un intercambio de opiniones sobre la situación regional e internacional, con especial atención a los países marcados por la guerra, las tensiones políticas y las difíciles situaciones humanitarias, así como sobre la necesidad de trabajar incansablemente en favor de la paz”.

Sobre estos últimos puntos, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha explicado que, entre las zonas de conflicto mencionadas, se hizo referencia a los países de África y Oriente Medio, en particular el Líbano e Irán, y que también se abordaron cuestiones más “candentes” como la de Cuba —en estos días de fuerte tensión con los Estados Unidos—, respecto a la cual se reiteró la necesidad de apoyar al pueblo cubano.



Encuentro tras un año

Rubio y el Papa ya se habían visto el 19 de mayo del año pasado —en presencia también del vicepresidente JD Vance— al día siguiente de la misa por el inicio del ministerio petrino. El Papa hace referencia a ese encuentro cuando dice: “¡...faltan 10 días!”. Hoy, un nuevo encuentro, en vísperas del primer aniversario del pontificado y tras las críticas expresadas por el Presidente Donald Trump contra León, a las que el propio Papa había respondido el martes por la noche en Castel Gandolfo.

La cita en El Vaticano es la primera parada del viaje de Rubio a Italia, donde llegó la mañana del jueves a las 09:00 al aeropuerto de Ciampino, y donde también se reunirá mañana con la primera ministra Giorgia Meloni en el Palazzo Chigi, junto con los ministros Tajani y Crosetto.