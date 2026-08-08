León XIV visitará el Santuario de la Madre del Buen Consejo de Genazzano

León XIV regresa a Genazzano, la pequeña localidad situada a unos cuarenta kilómetros de Roma —destino de veraneo durante el Imperio romano y, en la Edad Media, aldea que luego pasó a formar parte del feudo de la familia Colonna—, donde se encuentra la Basílica Santuario de la Madre del Buen Consejo, que en su día fue una pequeña iglesia dedicada a la Virgen María y que, en el siglo XIV, fue confiada a los religiosos agustinos.

Tras la visita privada del 10 de mayo de 2025, dos días después de su elección al trono pontificio, el Papa se desplazará al santuario mariano el 7 de septiembre a las 18:00 horas para celebrar una misa en la víspera de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María.

La primera visita como Pontífice

“Tenía muchas ganas de venir aquí en estos primeros días del nuevo ministerio que la Iglesia me ha confiado, para continuar la misión como Sucesor de Pedro”, dijo León XIV a los hermanos agustinos y a los fieles reunidos en el exterior de la basílica durante su primera visita a Genazzano como Pontífice, añadiendo, en el libro de visitas del santuario, que había “sentido el deber y un profundo deseo” de acercarse al santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo.

“A lo largo de toda mi vida me ha acompañado con su presencia maternal, con su sabiduría y con el ejemplo de su amor por el Hijo, que es siempre el centro de mi fe. Camino, verdad y vida. Gracias, Madre, por tu ayuda; acompáñame en esta nueva misión”, escribió el Papa, quien ingresó en la Orden de San Agustín en la provincia agustiniana de Chicago, dedicada precisamente a la Madre del Buen Consejo.

El vínculo de León XIV con la Madre del Buen Consejo

La del 10 de mayo de 2025 fue también la primera salida sorpresa de León XIV. Como religioso agustino, el prevosto ha frecuentado durante décadas el Santuario de la Madre del Buen Consejo.

Lo visitó por primera vez cuando era un joven estudiante en Roma, a principios de los años 80; después, con frecuencia como prior general; y más tarde como obispo de Chiclayo y como cardenal. La última vez, antes de ser elegido Papa, había estado allí con motivo de la festividad de la Madre del Buen Consejo, el 25 de abril de 2024, y en su homilía había exhortado a los fieles a inspirarse en María para difundir la paz y la reconciliación en el mundo.

Además, el día de su elección, el 8 de mayo de 2025, León XIV, antes de asomarse a la Logia Central de la Basílica de San Pedro, mientras rezaba en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico, se encontró ante la imagen de la Madre del Buen Consejo, situada a la derecha del altar.

La historia del santuario

El santuario de la Madre del Buen Consejo se erige en el lugar donde ya en el siglo XIII existía la pequeña iglesia de Santa María, mientras que los frailes agustinos vivían en un pequeño convento a las afueras de la ciudad de Genazzano. En 1356, los Colonna, que eran los señores del lugar, confiaron la atención pastoral del lugar de culto a los religiosos; a principios del siglo XV decidieron reconstruirlo y ampliarlo junto con el convento contiguo.

En el proyecto colaboró, vendiendo todos sus bienes, una viuda terciaria agustina, Petruccia, quien, aunque era objeto de burlas por no disponer de fondos suficientes para llevar a cabo la obra, siempre afirmaba que serían la Santísima Virgen y San Agustín quienes la llevarían a buen término. El 25 de abril de 1467, milagrosamente, apareció sobre una pared de la iglesia en construcción una imagen de la Santísima Virgen María, que posteriormente fue reconocida por dos peregrinos albaneses como la que se veneraba en Shkodër, en Albania, y que se había desprendido del lugar donde era venerada.

El suceso causó asombro y atrajo a miles de fieles; se registraron milagros y gracias, y gracias a las donaciones que afluyeron se logró completar las obras de la iglesia y del convento agustino. Antes de León XIV, a lo largo de los siglos visitaron el santuario de Genazzano los papas Urbano VIII, Pío IX, Juan XIII y Juan Pablo II. Sus imágenes están representadas en las paredes de la pequeña capilla del santuario.

Con motivo de la visita y de la celebración del 7 de septiembre, según informa el padre Ludovico Centra a los medios de comunicación del Vaticano, se inaugurará un cuadro que retrata al papa León XIV rezando ante la efigie de la Virgen, al igual que sus predecesores.