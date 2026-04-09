Líbano: el sistema sanitario se desborda tras un día ‘horrible’ de bombardeos israelíes

La escala y velocidad de la destrucción causada por una oleada de ataques aéreos que comenzó pocas horas después del anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha dejado al ya frágil sistema sanitario de Líbano al borde del colapso, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El representante de la OMS en Líbano, el doctor Abdinasir Abubakar, declaró a Noticias ONU que el miércoles fue “uno de los días más mortíferos” en la actual escalada de violencia en el país. En solo minutos, múltiples ataques alcanzaron zonas densamente pobladas, incluida la capital, Beirut, en plena jornada laboral.

“En solo 10 minutos, ayer por la tarde, explosiones alcanzaron múltiples lugares, incluidas zonas civiles densamente pobladas en la capital, Beirut”, afirmó, describiendo escenas de pánico mientras los civiles realizaban sus actividades diarias sin previo aviso.

Los ataques causaron un elevado número de víctimas civiles. “La evaluación preliminar reporta más de 200 muertos y más de mil heridos. Entre ellos, mujeres y niños”, señaló el doctor Abubakar, añadiendo que los servicios de emergencia y los trabajadores sanitarios también se encontraban entre los fallecidos y heridos, y que muchas víctimas siguen atrapadas bajo los escombros.

Reflexionando sobre la magnitud del ataque, lo describió como “horrible, muy triste, alarmante”, y relató cómo presenció múltiples ataques desde su oficina en Beirut. “Podía ver desde mi ventana, en realidad, diez ataques diferentes frente a mí, y edificios derrumbándose”.