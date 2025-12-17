Líder de Barrio Azteca se declara culpable de homicidio de personal del Consulado de EU en Juárez

Eduardo Ravelo, “Tablas”, líder de la organización criminal Barrio Azteca, se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos de múltiples cargos que incluyen conspiración para cometer actividades de crimen organizado y asesinato.

Los delitos están vinculados directamente con los homicidios de tres personas asociadas al Consulado General de Estados Unidos cometidos el 13 de marzo de 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Según el expediente judicial, Ravelo confesó su participación en la planeación y ejecución de los ataques donde murieron Leslie Ann Enríquez Catton, funcionaria del consulado estadounidense; su esposo, Arthur Redelfs; y Jorge Alberto Salcido Ceniceros, cónyuge de otra empleada consular.

El acusado admitió haber ordenado a los miembros de su organización localizar y matar a las víctimas después de que estas salieran de una fiesta infantil en la ciudad fronteriza mexicana.

Eduardo Ravelo, “Tablas”, encabezaba el grupo Barrio Azteca, una empresa criminal transnacional que operaba principalmente en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Bajo su mando, la organización estableció una alianza con el Cártel de Juárez para combatir a la facción rival del Cártel de Sinaloa.

El acusado reconoció que las actividades de su grupo incluían el tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y la ejecución de actos violentos para mantener el control territorial en la zona fronteriza.

”Esta declaración de culpabilidad representa un paso fundamental en la búsqueda de justicia para las familias de los ciudadanos estadounidenses y mexicanos que perdieron la vida en este ataque atroz”, afirmó Nicole M. Argentieri, titular de la División Criminal del Departamento de Justici.

La funcionaria federal enfatizó que la captura y procesamiento de líderes criminales como Ravelo es una prioridad para el Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra los grupos que operan en ambos lados de la frontera.

La detención de Ravelo ocurrió el 27 de junio de 2018 en Uruapan, Michoacán, tras una operación coordinada entre autoridades mexicanas y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El líder criminal se encontraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Gobierno Federal estadounidense antes de su captura y posterior extradición a Texas en 2020 para enfrentar el proceso penal.

El juez de distrito del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas programará la sentencia de Ravelo para una fecha posterior.

Según las leyes federales de Estados Unidos, el acusado enfrenta una pena de cadena perpetua obligatoria por los cargos de asesinato y conspiración para cometer actos de crimen organizado.

Otros miembros de la organización Barrio Azteca ya han sido sentenciados previamente por su participación en los mismos hechos violentos de marzo de 2010.