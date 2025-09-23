Líder de la Luz Del Mundo se declara no culpable de delitos sexuales, en EU

El jalisciense Naasón Joaquín García, de 56 años de edad y autodenominado “Apóstol de Jesucristo” de la iglesia evangélica la Luz del Mundo -cuya sede está en Guadalajara, Jalisco, México-, se declaró no culpable de abuso sexual sistemático de niños y mujeres, para la gratificación sexual de él y su padre, Samuel Joaquín Flores, quien murió el 8 de diciembre de 2014, incluyendo la creación de fotos y vídeos de abusos sexuales sádicos a menores.

El líder eclesiástico compareció, por alrededor de 15 minutos, ante la jueza Loretta Preska, en la sala 12A de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en la cual le imputaron seis cargos criminales, entre ellos conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

Según lo reportaron medios locales, Joaquín García acudió con uniforme color beige y esposas en los pies. Lucía visiblemente más canoso que en durante última aparición pública en una corte de California, en junio de 2022. Al tribunal neoyorquino acudieron algunos fieles de la iglesia La Luz del Mundo, para presenciar la audiencia.

Su abogado, Alan Jackson, dijo a la cadena Univisión que continuarían la defensa legal, mientras el líder religioso permanecería detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD Brooklyn, por sus siglas en inglés). La próxima sesión quedó fijada para el 15 de diciembre de 2025, en la misma Corte neoyorquina.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó, el 12 de septiembre de 2025, tener información respecto a investigaciones llevadas a cabo en México contra los líderes de la iglesia evangélica mexicana La Luz del Mundo.

Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionada sobre posibles solicitudes de parte del Gobierno estadounidense para colaborar en las pesquisas contra los líderes de dicha religión.

“Hay acusaciones en Estados Unidos contra el líder de la Luz del Mundo aquí en México, ¿le han solicitado algún tipo de colaboración o entrega? Ya que hay varias personas involucradas”, le preguntó un reportero. “No tenemos esa información de que haya alguna investigación en particular relacionada con eso”, respondió la mandataria nacional.

Naasón Joaquín García fue acusado, el 10 de septiembre de 2025, por un jurado federal investigador en Nueva York, de que, durante décadas, permitió el abuso sexual sistemático de niños y mujeres, para la gratificación sexual de él y su padre, Samuel Joaquín Flores, quien murió el 8 de diciembre de 2014, incluyendo la creación de fotos y vídeos de abusos sexuales sádicos a menores.

Según lo indicó el Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés), en un comunicado, los cargos contra la red de Joaquín García fueron el resultado de una “investigación de años que abarcó el país e involucró el apoyo de decenas de valientes víctimas”.

Joaquín García fue puesto bajo custodia federal la mañana del 10 de septiembre de 2025, en Chino, California, donde cumplía una sentencia de más de 16 años, luego de declararse culpable de dos cargos estatales en 2022, según informó el jurado federal investigador de Nueva York, en un comunicado.

Las otras cinco personas acusadas de estos delitos fueron: Eva García de Joaquín, detenida el 10 de septiembre de 2025, en Los Ángeles y que se esperaba compareciera en el Distrito Central de California

Además de Joram Núñez Joaquín, detenido el 10 de septiembre de 2025, en Chicago. Se esperaba que compareciera en el Distrito Norte de Illinois. Además de Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña.

El Gobierno de Estados Unidos solicitaría la detención y extradición de Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña, para que se enfrentaran a la justicia estadounidense por los cargos imputados.

Joaquín García fue sentenciado, el 8 de junio del 2022 a 16 años y 8 meses de prisión, tras declararse culpable de tres de los 19 cargos que enfrentaba en el Tribunal Superior de Los Ángeles, California, Estados Unidos, relacionados con abuso sexual de menores.

El Fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton; el agente especial a cargo de la Oficina Local de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York, Ricky J. Patel; y, el agente especial a cargo de la Oficina Local de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) en Nueva York, Harry T. Chavis, Jr., anunciaron la revelación de la acusación formal contra Joaquín García.

“Según se alega en la acusación, durante décadas, Naasón Joaquín García y los demás miembros de la Empresa Joaquín LLDM utilizaron su posición y los recursos de la iglesia La Luz Del Mundo para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres”, afirmó el fiscal federal Jay Clayton, citado en el comunicado.

“Se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos. Cuando se les confrontó, utilizaron su influencia religiosa y su poder financiero para intimidar y coaccionar a las víctimas para que guardaran silencio sobre los abusos que habían sufrido”, abundó Clayton.

“La acusación incluye cargos contra quienes ayudaron sistemáticamente a Naasón en la presunta explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes, incluyendo la creación de fotos y vídeos de los abusos y otras conductas delictivas indescriptibles. Elogiamos a las víctimas que han dado un paso al frente por su extraordinario valor y su deseo de poner fin a décadas de abusos. Esta Oficina exigirá responsabilidades a Naasón y a otras personas que ayudaron en estos presuntos abusos”, finalizó el fiscal federal.

“Durante décadas, en Estados Unidos, México y otros lugares del mundo, NAASÓN, SOSA, RANGEL GARCÍA, GARCÍA DE JOAQUÍN, NÚÑEZ JOAQUÍN y GARCÍA PEÑA abusaron del poder, la doctrina y la estructura de la Iglesia LLDM para amenazar, coaccionar y abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres de la Iglesia LLDM; para cometer delitos financieros; y para obstruir las investigaciones penales sobre sus fechorías”, detalló el DOJ, en el comunicado.

“Estos acusados y sus cómplices formaban parte de la Empresa Joaquín LLDM, que llevó a cabo este plan durante décadas, abusando de generaciones de miembros de la Iglesia y destruyendo luego las pruebas para evadir la detección por parte de las fuerzas del orden. Los acusados y sus cómplices utilizaron la Iglesia LLDM como vehículo para cometer tráfico sexual de mujeres y niños; para inducir a las víctimas, incluyendo menores, a viajar y a participar en actos sexuales forzados e ilegales; para producir, recibir, distribuir y poseer pornografía infantil; para emplear la mano de obra forzada de miembros de la Iglesia; para estructurar ilegalmente transacciones en efectivo y contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo; y para obstruir la justicia con el fin de ocultar sus delitos”, insistió el Gobierno de EU.

“NAASÓN, el líder de la empresa, dirigía un círculo cercano de cómplices que facilitaban su abuso de adolescentes y mujeres jóvenes. NAASÓN también ordenaba a sus cómplices que produjeran imágenes y vídeos de abuso sexual infantil y se los enviaran para su propia gratificación sexual. Las fuerzas del orden han incautado muchas de estas imágenes y vídeos que muestran el abuso sexual de menores y que fueron creados bajo las órdenes de NAASÓN”.

“NAASÓN también ordenó a sus cómplices que seleccionaran a adolescentes de su iglesia para abusar de ellas y que introdujeran sistemáticamente a las menores en los deseos sexuales ilegales de NAASÓN a través de interacciones personales con él bajo el pretexto de actividades de la Iglesia”.

“NAASÓN y sus cómplices manipularon la doctrina de la Iglesia LLDM para facilitar este abuso. A través de la doctrina LLDM, NAASÓN y sus cómplices desarrollaron una cultura de fe y obediencia incondicionales a NAASÓN, incluso enseñando a los feligreses desde su nacimiento que serían condenados eternamente y excluidos de sus familias y amigos en la comunidad si no obedecían a NAASÓN o si lo cuestionaban. NAASÓN aprovechó de ese miedo para evitar que las numerosas adolescentes y mujeres jóvenes de las que abusaba rechazaran sus insinuaciones sexuales y denunciaran los abusos sexuales a las fuerzas del orden”.

“La explotación de NAASÓN de la iglesia y sus miembros sigue una tradición profundamente inquietante establecida por su padre (Samuel Joaquín Flores) y su abuelo (Eusebio Joaquín González, conocido como «Aarón»), quienes fundaron la iglesia en Guadalajara, México, aproximadamente en 1926. Comenzando con Aarón y continuando con Samuel y luego NAASÓN, cada miembro de la familia Joaquín que ha servido como líder o «apóstol» se ha aprovechado de su posición de poder y control sobre la Iglesia LLDM para abusar sexualmente, explotar y violar a sus feligreses. Cada líder manipulaba a las niñas y mujeres jóvenes haciéndoles creer que podían obtener una «bendición» especial si le servían, lo que a menudo incluía actividades sexuales, como sexo oral, estimulación manual y, en última instancia, sexo con penetración con las víctimas. Estos abusos se produjeron a lo largo de varias generaciones”, señaló el Gobierno de EU.

“SOSA fue una de las principales cómplices de Samuel y preparó a muchas menores y mujeres jóvenes para su abuso sexual, además de abusar sexualmente de ellas directamente durante años, lo que continuó después de que NAASÓN se convirtiera en el líder de la empresa Joaquín LLDM. GARCÍA DE JOAQUÍN, esposa de Samuel y madre de NAASÓN, acicalaba a menores de edad y a mujeres para que su marido cometiera abusos sexuales y ella misma igualmente, abusó sexualmente de menores y mujeres jóvenes también durante años”.

“RANGEL GARCÍA fue una de las principales cómplices de NAASÓN y preparó el terreno para sus abusos sexuales, además de abusar sexualmente de múltiples menores y mujeres jóvenes durante años. NAASÓN y otros miembros de la empresa Joaquín LLDM también han utilizado de forma corrupta el dinero de los feligreses de la Iglesia LLDM para financiar los abusos sexuales de NAASÓN. Muchos feligreses dieron sus diezmos a la Iglesia LLDM creyendo que su dinero financiaría actividades legítimas de la Iglesia en Estados Unidos, en México, donde tiene su sede la Iglesia, y en muchos otros países del mundo donde la Iglesia está activa”, refirió el Gobierno de EU.

“NAASÓN utilizó estas donaciones para financiar viajes internacionales, incluyendo vuelos y hoteles caros, para él, su familia y las jóvenes que él y sus cómplices organizaban para viajar con NAASÓN con el fin de asegurarse de que siempre tuviera a alguien disponible para abusar sexualmente. NAASÓN y sus cómplices también utilizaron los fondos y diezmos para comprar juguetes sexuales utilizados en los abusos y productos de limpieza para destruir las pruebas de los abusos sexuales. NAASÓN también utilizó las donaciones para financiar su lujoso estilo de vida, incluyendo coches caros, joyas, ropa, vacaciones de lujo y vuelos en jets privados”.

“NAASÓN y sus cómplices amenazaron y castigaron a las víctimas y destruyeron pruebas para evitar que las fuerzas del orden descubrieran sus delitos. Después de que NAASÓN fuera detenido en California en 2019 por cargos estatales relacionados con el abuso sexual de niñas y jóvenes de LLDM, los miembros de la organización Joaquín LLDM ejecutaron un plan para presionar a las sobrevivientes de su abuso sexual para que declararan falsamente que NAASÓN no las había abusado. Los cómplices de NAASÓN, actuando bajo sus órdenes, castigaron a quienes intentaron denunciar los hechos. Los miembros de la organización Joaquín LLDM también destruyeron pruebas, lo que incluyó triturar archivos en papel, quemar pruebas y sumergir dispositivos electrónicos en agua”.

NÚÑEZ JOAQUÍN se hizo pasar falsamente por un abogado que trabajaba en nombre de la Iglesia LLDM y utilizó esa posición para impedir e intentar impedir que las víctimas de abuso sexual denunciaran el abuso a las fuerzas del orden. GARCÍA PEÑA actuó como jefe de relaciones públicas de NAASÓN y de la Iglesia LLDM y abusó de esa posición para impedir que las víctimas de abuso sexual denunciaran el abuso a las fuerzas del orden”, finalizó el DOJ.