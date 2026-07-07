$!Líder de ‘Los Rugrats’, facción del Cártel de Sinaloa, enfrenta cargos por narcoterrorismo en EU

Un gran Jurado federal en el Distrito Sur de California acusó formalmente a Carlos Páez Pereda, “Carlitos” o “Carlitos Rugrats”, señalado como lugarteniente de alto rango y líder de una facción violenta del cártel de Sinaloa conocida como “Los Rugrats”, por los delitos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, en relación con el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Según la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, la acusación fue desclasificada el 7 de julio de 2026. De acuerdo con documentos judiciales, Páez Pereda opera una red de manufactura y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína para la facción de Ismael “El Mayo” Zambada dentro del Cártel de Sinaloa, además de encargarse de la seguridad de las operaciones criminales en Sinaloa y Tijuana mediante homicidios, secuestros y otros actos violentos, con el apoyo de un grupo de hombres armados.





El acusado también es señalado de administrar y controlar una parte de las operaciones de transporte del Cártel de Sinaloa desde Sinaloa hacia Tijuana y municipios aledaños, lo que deriva en la importación de estupefacientes hacia territorio estadounidense y su distribución en el Distrito Sur de California y otras regiones. Durante la última década, Páez Pereda importó decenas de miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos, y lavó cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, lo designó como narcotraficante en septiembre de 2025. El indiciado, de 30 años y residente de Laguna Colorada, Sinaloa, también brindó apoyo a la facción de “Los Mayos” durante su conflicto armado con “Los Chapitos”, otra facción del Cártel de Sinaloa, proporcionando pistoleros, armamento, logística y recursos económicos.





“No se puede capturar a un personaje de dibujos animados. Pero a un narcoterrorista, sí”, declaró el Fiscal federal Adam Gordon. El agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, Mark Remily, señaló que “Los Rugrats” ha alimentado una violencia brutal en México con repercusiones dentro de Estados Unidos, además de un flujo constante de drogas letales hacia comunidades estadounidenses. El agente especial a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), James Nunnallee, indicó que la organización de Páez Pereda recurrió al asesinato, el secuestro y grupos armados para mantener su poder y garantizar el flujo de estupefacientes. La acusación se da en el marco de la Orden Ejecutiva 14157 del Presidente Donald Trump, que designó al cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera, designación que posteriormente ratificó el Departamento de Estado de Estados Unidos. el 20 de febrero de 2025.



