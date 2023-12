Ante la magnitud de la pérdida de vidas humanas en Gaza e Israel, en tan poco tiempo, el Secretario General ha entregado este miércoles una carta al Presidente del Consejo de Seguridad invocando el Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, anunció su portavoz.

Este artículo, que no ha sido invocado en décadas, establece que “el Secretario General podrá señalar a la atención del Consejo de Seguridad cualquier asunto que, a su juicio, pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.

Es la primera vez que Antonio Guterres invoca el artículo 99 desde que se convirtió en Secretario General en 2017.

En la carta, dijo Stephane Dujarric, el Secretario General insta a los miembros del Consejo de Seguridad a presionar para evitar una catástrofe humanitaria y hace un llamamiento para que se declare un alto el fuego humanitario.

La carta fue enviada al Presidente del Consejo de Seguridad el miércoles por la mañana.

Sufrimiento humano atroz

El texto de la carta es el siguiente: “Más de ocho semanas de hostilidades en Gaza e Israel han provocado un sufrimiento humano atroz, destrucción física y trauma colectivo en todo Israel y el territorio palestino ocupado.

Más de mil 200 personas fueron brutalmente asesinadas, entre ellas 33 niños, y miles resultaron heridas en los aborrecibles actos de terror cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos el 7 de octubre de 2023, que he condenado en repetidas ocasiones.

Unas 250 personas fueron secuestradas, entre ellas 34 niños, más de 130 de los cuales siguen cautivos. Deben ser liberadas inmediata e incondicionalmente. Los relatos de violencia sexual durante los ataques son terribles.

La población civil de toda Gaza corre grave peligro. Desde el inicio de la operación, más de 15 mil personas, más del 40 por ciento de las cuales eran niños. Otros miles han resultado heridos. Más de la mitad de las viviendas han sido destruidas. Alrededor del 80 por ciento de la población de 2.2 millones se ha visto obligada a desplazarse a zonas cada vez más pequeñas.

Más de más de 1.1 millones de personas han buscado refugio en instalaciones de la UNRWA (la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos) en toda Gaza, creando condiciones de hacinamiento, indignas y antihigiénicas. Otros no tienen no tienen dónde refugiarse y se encuentran en la calle. Los restos explosivos de la guerra están haciendo que haya zonas inhabitables. No existe una protección eficaz de los civiles.