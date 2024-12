$!Llevemos esperanza donde se ha perdido: Papa Francisco

CIUDAD DEL VATICANO._ “Hay esperanza para cada uno de nosotros. Pero no olviden, hermanas y hermanos, que Dios lo perdona todo, Dios perdona siempre. No lo olviden. Y esa es una manera de entender la esperanza en el Señor”.

Aprendamos del ejemplo de los pastores

El Papa aseguró que “la esperanza que nace en esta noche no tolera la indolencia del sedentario ni la pereza de quien se acomoda en su propio bienestar; no admite la falsa prudencia de quien no se arriesga por miedo a comprometerse, ni el cálculo de quien sólo piensa en sí mismo; es incompatible con la vida tranquila de quien no alza la voz contra el mal ni contra las injusticias que se cometen sobre la piel de los más pobres”.

Por el contrario, “la esperanza cristiana, mientras nos invita a la paciente espera del Reino que germina y crece, exige de nosotros la audacia de anticipar hoy esta promesa, a través de nuestra responsabilidad y nuestra compasión”. Y en este punto, animó a todos a preguntarnos: “¿Tengo compasión? ¿Sufro con? Pensemos en ello”.

‘No permanecer quietos’

Viendo cómo a menudo nos acomodamos a este mundo, adaptándonos a su mentalidad, Francisco citó la oración del sacerdote y escritor Alessandro Pronzato:

“Señor, te pido algún tormento, alguna inquietud, algún remordimiento. En Navidad quisiera encontrarme insatisfecho. Contento, pero también insatisfecho. Contento por lo que haces Tú, insatisfecho por mi falta de respuestas. Quítanos, por favor, nuestras falsas seguridades, y coloca dentro de nuestro ‘pesebre’, siempre demasiado lleno, un puñado de espinas. Pon en nuestra alma el deseo de algo más”.

Luego, el Santo Padre llamó a “no quedarnos quietos” y a no olvidar “que el agua estancada es la primera en corromperse”.

El Jubileo se abre para que a todos les sea dada la esperanza del Evangelio

El Papa precisó que la esperanza cristiana es ese “algo más” que nos impulsa a movernos rápidamente, y especificó que el Jubileo nos invita a redescubrir la alegría del encuentro con el Señor, nos llama a la renovación espiritual y nos compromete a la transformación del mundo, para que este llegue a ser realmente un mundo jubilar.