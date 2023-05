Un convoy con refugiados y sus pertenencias se dirige de Gaza a Hebrón en Cisjordania. Foto: © 1949 Archivo fotográfico de la ONU

Reconocimiento de las injusticias

En su turno al micrófono, el presidente palestino calificó de histórica la resolución que ordena la conmemoración de la Nakba en la ONU porque “es un reconocimiento de las injusticias” que afronta el pueblo palestino y confió en que dicho reconocimiento desvele la narrativa manejada por Israel e impulse los trabajos de la Organización para restaurar los derechos de los que han sido despojados los palestinos.

Mahmoud Abbas dijo que Israel “sigue ocupando y agrediendo a los palestinos, negando el Nakba y las resoluciones de la ONU que piden el regreso de los palestinos a su tierra”, además de otros abusos entre los que destacó la imposición de un “régimen de apartheid”.

El mandatario apuntó que pese a que hasta la fecha suman mil las resoluciones de la ONU que reconocen los derechos de los palestinos a sus tierras, ni una de ellas se ha implementado. “Ni la 181 de 1947, que insta a la creación de un Estado palestino en el 40 por ciento del territorio de la antigua palestina, junto al Estado de Israel, que era una condición sine qua non para la entrada de Israel a la ONU”.

Acusó a los países que han entorpecido el cumplimiento de ésta y otras resoluciones, socavando los derechos de su pueblo y aumentado su sufrimiento.

Abbas arremetió contra los países que aceptan la ocupación e impiden que Israel rinda cuentas utilizando “su poder de veto”.

Criticó el doble rasero con el que se exige el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y sostuvo que el Reino Unido y Estados Unidos tienen “una responsabilidad ética y política directa en cuanto al Nakba” porque intervinieron con sus políticas colonialistas en su ocurrencia.

“El Reino Unido le regaló Palestina a Israel, ¿por qué no le regaló una de sus islas? Le dieron lo que no era de ellos a quienes no se lo merecían”, apuntó aludiendo a la historia de la Palestina gobernada por los británicos.

Detalló que el Nakba significó el desplazamiento forzado de 957.000 palestinos que, en aquel momento eran la mitad de la población.

En un largo discurso que repasó la historia palestina, Abbas señaló que no se puede conseguir la paz mientras las potencias hegemónicas mundiales sigan impidiendo la implementación de las resoluciones pertinentes.