Los astronautas de la Artemis II llegan a la ONU: ‘la humanidad es capaz de cosas extraordinarias cuando actúa junta’

Un mes después de completar un histórico sobrevuelo de la Luna, los astronautas de la misión Artemis II de la NASA han llegado a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York con un mensaje que resuena como un gran eco de los principios de la Organzación: la humanidad es capaz de cosas extraordinarias cuando actúa junta.
Los cuatro pioneros del espacio cumplen así con una larga tradición. Muchos cosmonautas y astronautas han venido a la ONU durante décadas para hablar de paz, cooperación internacional y nuestro futuro compartido.
La tripulación de Artemis II realizó el vuelo espacial tripulado más lejano de la historia, viajando más allá de la cara oculta de la Luna y regresando sanos y salvos a la Tierra tras diez días intensos, exigentes e inspiradores.
En ese breve tiempo, como se destacó durante el evento, los astronautas “capturaron la imaginación de miles de millones” y reavivaron el sentido de participación humana compartida en la exploración del espacio.
Tradición y continuidad
La sede de la ONU ha acogido durante mucho tiempo a pioneros de la era espacial. Los primeros fueron, por supuesto, Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova, que aparecieron aquí en 1963 y simbolizaron no solo el progreso tecnológico, sino también la idea de que el espacio es un dominio donde la humanidad puede estar unida.
Desde entonces, representantes de muchas naciones se han dirigido repetidamente a la comunidad internacional, enfatizando que la exploración espacial es imposible sin cooperación y responsabilidad compartida.
Artemis II continúa ese legado. La Misión representa no solo un avance tecnológico, sino también un modelo de asociación internacional, que involucra a múltiples países e instituciones, incluida la Agencia Espacial Europea, con instrumentos científicos y sistemas desarrollados por especialistas de todo el mundo.
En un acto organización por la Misión de Estados Unidos ante la ONU en el vestíbulo de la Asamblea General y bajo una réplica del Sputnik, el primer satélite enviado al exterior en la era de la Unión Soviética, la tripulación subrayó que su tarea no era solo probar una nave espacial, sino también recordar a la gente de la Tierra que la humanidad puede lograr grandes cosas cuando trabaja junta.
La Tierra desde el espacio profundo
Para todos los astronautas, la experiencia más poderosa fue ver la Tierra desde el espacio profundo. Desde cientos de miles de kilómetros de distancia, el planeta parecía pequeño, frágil, casi ingrávido contra la vasta oscuridad, una imagen que subrayaba tanto la singularidad de la Tierra como la rareza de la vida misma.
“Sentí la urgencia de estar agradecido por lo que veíamos y, eventualmente, por nuestro regreso”, dijo el piloto Victor Glover.
La astronauta Christina Koch describió una repentina conciencia de la escala de la humanidad dentro del universo ilimitado.
“Este fondo absoluto que existe en todas partes hace que las líneas que dibujamos en él parezcan grandes e importantes. Te das cuenta de que en realidad no hay nada absoluto ni garantizado en esto y que realmente existe eso que llamamos escala global. Esta escala es nuestro mundo y lo que hagamos con él es nuestra elección”.
La vida a bordo
La vida dentro de la nave espacial durante toda la misión fue muy exigente. La tripulación tuvo que equilibrar experimentos, navegación, monitorización de sistemas y una adaptación constante a la microgravedad.
“Un día, estaba abriendo un paquete de granola con bayas. Víctor flotaba a mi lado, y justo cuando rasgué el paquete, fui demasiado rápido y salieron cosas volando por la nave, manchando su camiseta. Y él dice: ‘No te preocupes, yo lo tengo’. Y toma una cuchara y empieza a comérselo directamente de su camiseta”, recordó el astronauta canadiense Jeremy Hansen.
Dormir en sacos de dormir flotantes, largas horas de trabajo y la necesidad de mantener el equilibrio físico y psicológico formaban parte de la rutina diaria.
“Las primeras 36 horas tuvimos que orientar la nave espacial hacia la luna. Luego nos reunimos todos e hicimos un pacto de que ahora teníamos que priorizarnos a nosotros, a los cuatro. Necesitábamos comer, necesitábamos dormir, y es difícil dormir. El trabajo es increíble. La adrenalina es alta y solo quieres quedarte despierto, solo quieres seguir adelante”, dijo el comandante de la misión Reid Wiseman.
El regreso a la Luna
Artemis II es solo el comienzo de un esfuerzo más amplio. El programa tiene como objetivo devolver a los humanos a la Luna, establecer una presencia sostenida en su superficie y construir infraestructura, incluida una base lunar, para apoyar la exploración a largo plazo. Estos planes se basan en los Acuerdos de Artemis, un conjunto de principios internacionales ya respaldados por decenas de países.
Desde la plataforma de la ONU, los astronautas también se dirigieron a los jóvenes, animándoles a no tener miedo de hacer preguntas y a escuchar atentamente las respuestas, porque la curiosidad y la perseverancia son lo que forja a los futuros exploradores.
Para concluir, la tripulación enfatizó que Artemis II no se midió solo en distancia o logro tecnológico. El espacio ofrece una perspectiva que nos permite ver la Tierra tal como es: única, compartida, necesitada de cuidado —y capaz de unir a las personas.
“Todo el mundo pregunta cómo se ve la Tierra desde el espacio, y la mayoría de las veces respondo que la pequeña Tierra es un lugar increíble”, concluyó Reid Wiseman.