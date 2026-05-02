Un mes después de completar un histórico sobrevuelo de la Luna, los astronautas de la misión Artemis II de la NASA han llegado a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York con un mensaje que resuena como un gran eco de los principios de la Organzación: la humanidad es capaz de cosas extraordinarias cuando actúa junta.

Los cuatro pioneros del espacio cumplen así con una larga tradición. Muchos cosmonautas y astronautas han venido a la ONU durante décadas para hablar de paz, cooperación internacional y nuestro futuro compartido.

La tripulación de Artemis II realizó el vuelo espacial tripulado más lejano de la historia, viajando más allá de la cara oculta de la Luna y regresando sanos y salvos a la Tierra tras diez días intensos, exigentes e inspiradores.

En ese breve tiempo, como se destacó durante el evento, los astronautas “capturaron la imaginación de miles de millones” y reavivaron el sentido de participación humana compartida en la exploración del espacio.

Tradición y continuidad

La sede de la ONU ha acogido durante mucho tiempo a pioneros de la era espacial. Los primeros fueron, por supuesto, Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova, que aparecieron aquí en 1963 y simbolizaron no solo el progreso tecnológico, sino también la idea de que el espacio es un dominio donde la humanidad puede estar unida.

Desde entonces, representantes de muchas naciones se han dirigido repetidamente a la comunidad internacional, enfatizando que la exploración espacial es imposible sin cooperación y responsabilidad compartida.

Artemis II continúa ese legado. La Misión representa no solo un avance tecnológico, sino también un modelo de asociación internacional, que involucra a múltiples países e instituciones, incluida la Agencia Espacial Europea, con instrumentos científicos y sistemas desarrollados por especialistas de todo el mundo.

En un acto organización por la Misión de Estados Unidos ante la ONU en el vestíbulo de la Asamblea General y bajo una réplica del Sputnik, el primer satélite enviado al exterior en la era de la Unión Soviética, la tripulación subrayó que su tarea no era solo probar una nave espacial, sino también recordar a la gente de la Tierra que la humanidad puede lograr grandes cosas cuando trabaja junta.