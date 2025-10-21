$!Los ataques contra la cosecha de aceitunas aumenta en Cisjordania como parte de una ofensiva anexionista

La temporada de cosecha de aceitunas, uno de los momentos más importantes para miles de familias palestinas, se ha visto marcada nuevamente por un aumento alarmante de ataques y restricciones, en medio de una escalada de violencia por parte de colonos israelíes, denunció este martes el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los territorios palestinos ocupados.

“El olivo no es solo un árbol, es sustento, herencia y resistencia. (...) Permaneceremos mientras haya tomillo y aceitunas”, subrayó Ajith Sunghay, citando al poeta palestino Mahmoud Darwish.

En la cultura y economía palestinas, la cosecha de aceitunas representa mucho más que un producto agrícola: es un vínculo histórico con la tierra y un pilar fundamental para las comunidades rurales explicó, y lamentó que en los últimos años, esta conexión se haya visto amenazada por una serie de agresiones sistemáticas.



Violencia de colonos y fuerzas israelíes

Sunghay presentó a la prensa un nuevo informe de la Oficina de Derechos Humanos que advierte que la violencia de los colonos israelíes contra los agricultores palestinos de olivos ha escalado tanto en frecuencia como en intensidad, con la complicidad, e incluso participación directa, de las fuerzas israelíes, que actúan con total impunidad.

Solo en los primeros seis meses de 2025, se registraron 757 ataques de colonos que causaron daños a personas o propiedades, un aumento del 13 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, detalla el documento.

“Dos semanas después de iniciado el periodo de cosecha, hemos presenciado ya ataques graves contra campesinos, mujeres, niños y activistas internacionales”, dijo Sunghay, subrayando que estos hechos se enmarcan en un patrón general de violencia que busca impedir a los agricultores palestinos el acceso a sus tierras.