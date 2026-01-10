Los ataques masivos dejan a Ucrania sin electricidad

Las agencias de la ONU apoyan los trabajos para restablecer los servicios energéticos en Ucrania y mantener a las familias abrigadas ante las gélidas temperaturas invernales, tras un ataque a gran escala durante la noche del jueves a el viernes.

Las fuerzas rusas lanzaron cientos de drones y varios misiles contra la capital, Kiev, y otras ciudades, incluido uno con capacidad para transportar ojivas nucleares, según despachos de prensa.

Al menos cuatro personas murieron en Kiev y aproximadamente 25 resultaron heridas, mientras que miles de edificios de apartamentos en la ciudad se quedaron sin calefacción en medio del frío.

Entre las víctimas se encontraba un médico que estaba trabajando como parte de un equipo de servicios de emergencia, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cuatro trabajadores sanitarios resultaron heridos y tres ambulancias sufrieron daños.

El Secretario General condena los ataques

El Secretario General condenó enérgicamente los continuos ataques selectivos rusos con misiles y drones contra la infraestructura civil crítica de Ucrania.

“Los ataques contra civiles y la infraestructura civil violan el derecho internacional humanitario. Independientemente de dónde ocurran, son inaceptables e injustificables y deben cesar de inmediato”, enfatizó António Guterres en un comunicado.

Sin calefacción ni agua

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) informó que tres niños resultaron heridos en el ataque, que dejó a millones de personas sin calefacción, agua ni electricidad.

La agencia “está reforzando aún más los sistemas energéticos para facilitar las reparaciones y trabaja sin descanso con las autoridades locales para ayudar a mantener en funcionamiento los servicios esenciales para niños y familias”, añadió UNICEF en un tuit.

En la ciudad de Kryvyi Rih, en el centro de Ucrania, los trabajadores humanitarios distribuyeron comida caliente a los residentes afectados y a los equipos de primera respuesta, además de proporcionar materiales de construcción para cubrir los apartamentos dañados, reportó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Intensificación de los ataques

El ataque se produjo en una semana en la que se llevaron a cabo embestidas aéreas masivas en Kharkiv, en el noreste, Dnipro, en el este, y la región de Kherson, en el sureste, dijo Elisabeth Arnsdorf Haslund, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

“Esto pone de manifiesto la continuación de esta tendencia de intensificación de los ataques rusos contra Ucrania que hemos presenciado sobre el terreno durante varios meses y que continúa en 2026”, declaró a Noticias ONU.

La guerra en curso, junto con los asaltos severos, las condiciones climáticas invernales y los ataques a la infraestructura energética, están agravando la situación humanitaria en Ucrania.

ACNUR y sus socios locales han estado respondiendo con ayuda de emergencia, que incluye el suministro de materiales para refugios de emergencia a las familias, apoyo psicosocial, asesoramiento y asistencia legal para las personas que han perdido documentos o necesitan apoyo para acceder a compensaciones.

La labor de la ONU

La ONU continúa pugnando por el fin de la agresión rusa a gran escala en Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, más de 50.000 civiles han muerto o resultado heridos, aunque es probable que la cifra real sea mayor.

La OMS ha documentado nueve ataques contra instalaciones sanitarias, con un saldo de dos muertos y once heridos en lo que va del año.

UNICEF está presente en el país desde antes del inicio del conflicto y brinda ayuda a las familias de diversas maneras, entre ellas, garantizando el funcionamiento de la infraestructura de calefacción, proporcionando combustible sólido, ropa de abrigo y mantas para los niños, rehabilitando refugios escolares y facilitando el acceso a agua potable en zonas donde las redes de suministro han sido dañadas o destruidas.

El mes pasado, UNICEF lanzó un llamamiento de 350 millones de dólares para proporcionar asistencia humanitaria en Ucrania este año, con el objetivo de apoyar a 4,3 millones de personas, incluidos 725.000 niños.