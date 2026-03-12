Los bombardeos en Irán provocan un éxodo sin precedentes: 3.2 millones de desplazados

La escalada militar en Oriente Medio ha provocado un éxodo masivo dentro de Irán. Según evaluaciones preliminares de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), entre 600 mil y un millón de hogares iraníes —hasta 3.2 millones de personas— han sido desplazados temporalmente dentro del país como consecuencia directa de los bombardeos.
La mayoría huye de Teherán y otras grandes ciudades hacia el norte y zonas rurales en busca de refugio, en un movimiento que no cesa mientras las hostilidades se intensifican.
Las evaluaciones iniciales indican que la cifra seguirá aumentando, lo que supone una escalada preocupante de las necesidades humanitarias.
Entre los desplazados se encuentran también decenas de miles de refugiados que ya vivían en Irán, en su mayoría afganos, que son particularmente vulnerables debido a su situación ya precaria y a sus limitadas redes de apoyo.
Estas familias abandonan las zonas afectadas en medio de la creciente inseguridad y el escaso acceso a servicios esenciales.
ACNUR, que mantiene una presencia de larga data en Irán —incluyendo áreas operativas de recepción, líneas de ayuda y servicios de apoyo continuos— está adaptando su respuesta a las crecientes necesidades.
La agencia trabaja con las autoridades nacionales y sus socios para evaluar los nuevos requisitos y reforzar la preparación a medida que aumentan los movimientos de población.
Los ataques a buques en el Golfo se intensifican
Mientras la población huye por tierra, la guerra también se libra en el mar. Los ataques contra la navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se han intensificado en los últimos días, con un creciente número de buques mercantes alcanzados y un saldo de al menos ocho marinos fallecidos en lo que va de marzo, según ha confirmado la Organización Marítima Internacional (OMI).
En la madrugada del jueves, un proyectil de origen desconocido alcanzó un buque portacontenedores a 35 millas náuticas de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio de pequeñas proporciones, aunque sin heridos entre la tripulación.
El miércoles, un ataque contra dos petroleros cerca del puerto iraquí de Khor Al Zubair causó la muerte de un marino indio a bordo del “Safesea Vishnu”, de bandera de Islas Marshall, y provocó un incendio en el buque “Zefyros”, que realizaba operaciones de carga.
Según la lista de incidentes confirmados por la OMI, los ataques se han sucedido casi a diario desde el 1 de marzo.
Entre los más graves destacan la muerte de cuatro marinos el 6 de marzo en un ataque a 6 millas náuticas al norte de Omán, y el fallecimiento de un trabajador en un astillero de Baréin el mismo día.
También se reportan varios marinos heridos y desaparecidos.
La agencia de la ONU subraya la necesidad urgente de proteger a los civiles, mantener el acceso humanitario y garantizar que las fronteras permanezcan abiertas para quienes buscan seguridad, de acuerdo con las obligaciones internacionales.
Más de 1,100 niños muertos o heridos en 10 días
UNICEF alertó que la situación se está volviendo “catastrófica” para millones de niños en toda la región.
Desde el 28 de febrero, más de mil 100 niños han resultado heridos o muertos en la violencia. Esta cifra incluye 200 niños muertos en Irán, 91 en Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait, y probablemente aumentará a medida que la violencia se intensifique y se extienda.
La agencia de la ONU denunció que infraestructuras civiles de las que dependen los niños —hospitales, escuelas, sistemas de agua y saneamiento— han sido atacadas, dañadas o destruidas por las partes en conflicto.
“Nada justifica la muerte y mutilación de niños, ni la destrucción e interrupción de los servicios esenciales de los que dependen”, declaró la organización.
La agencia hizo un llamamiento a todas las partes para que pongan fin a los combates, entablen negociaciones diplomáticas y tomen todas las precauciones necesarias en la elección de los medios y métodos de guerra para minimizar el daño a los civiles, en particular evitando el uso de armas explosivas que afectan desproporcionadamente a los niños.
“Los 200 millones de niños de la región cuentan con que el mundo actúe rápidamente”, concluyó.
Líbano: el 80% de los desplazados vive fuera de refugios
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) actualizó hoy la situación en Líbano, donde los bombardeos de Israel están causando desplazamientos repetidos y condiciones de vida extremadamente precarias.
Las órdenes de evacuación se han extendido incluso a zonas que acogían a desplazados, obligando a familias enteras a huir por segunda vez en cuestión de días.
Más de 759 mil personas están registradas como desplazadas, aunque la cifra real es mucho mayor, ya que muchos refugios comunitarios no están contabilizados.
De ellas, unas 122 mil 600 se encuentran en 580 centros colectivos gestionados por el gobierno. Esto significa que más del 80% de los desplazados —cerca de 637 mil personas— viven con familias de acogida, en edificios sin terminar, espacios públicos o vehículos, a menudo en condiciones de hacinamiento y sin acceso adecuado a agua, saneamiento o atención médica.
La Organización Internacional para las Migraciones (IOM) condenó un ataque que alcanzó a personas desplazadas en Beirut, causando al menos ocho muertos y decenas de heridos.
Muchas de las víctimas dormían en tiendas de campaña en las calles, sin ninguna protección.
“Los civiles y los objetos civiles nunca deben ser atacados deliberadamente; sus lugares de refugio no pueden ser objetivo de hostilidades militares”, declaró la directora general de IOM, Amy Pope.
La OIM está ampliando su respuesta con asistencia vital, refugio y apoyo psicosocial, y advierte que la infraestructura y los servicios sociales de Líbano, ya tensados por crisis anteriores, están al borde del colapso.