Los colonos judíos asedian a familias palestinas en su propia tierra mientras los soldados israelíes miran y rezan con ellos

La Oficina de Derechos Humanos en los Territorios Ocupados ha denunciado que los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania han sobrepasado todos los límites”, con un caso emblemático en la localidad de Qusra donde tres familias llevan días atrapadas en sus hogares sin agua ni electricidad, rodeadas por colonos que les impiden salir.

Desde el establecimiento de un puesto de avanzada israelí cerca de Qusra, en la gobernación de Nablus (zona B de Cisjordania ocupada), en noviembre de 2025, los colonos han tomado el control del área oeste de la ciudad, según la información recibida por la Oficina.

Durante este tiempo, los palestinos de Qusra han sufrido ataques cada vez más frecuentes, que incluyen invasiones de viviendas, agresiones físicas, vandalismo, robos e incendios, incluso contra una mezquita local.



Tres familias atrapadas en estado de terror

En julio, colonos del puesto de avanzada de Ras al Ein cortaron el suministro de agua y electricidad a tres viviendas palestinas cercanas.

El 9 de agosto, cerraron todas las puertas y accesos a estas casas y montaron una tienda entre ellas, impidiendo que nadie entrara o saliera de la zona.

Como resultado, tres hogares palestinos, compuestos por unas 15 personas, incluidos al menos dos niños, permanecen atrapados en sus viviendas en un “estado de terror”, sin poder atender sus necesidades básicas y sin acceso a agua ni electricidad.

Las familias denunciaron que solicitaron la intervención de las fuerzas de seguridad israelíes presentes en el lugar, pero no obtuvieron respuesta.

Por el contrario, la Oficina señala que las fuerzas de seguridad israelíes habrían bloqueado el acceso de médicos, activistas solidarios y periodistas a las familias.

Un vídeo difundido muestra a soldados rezando junto a los colonos en el lugar, lo que podría indicar una colusión entre ambos.

El 12 de agosto, los soldados desmantelaron la tienda de los colonos, pero no retiraron a los colonos, que a 13 de agosto continúan rodeando las viviendas.



“Crimen” contra el derecho internacional

“Estas acciones criminales de los colonos, apoyadas o toleradas por Israel, la Potencia ocupante, están haciendo la vida insoportable para estas familias palestinas y claramente tienen como objetivo obligarlas a abandonar sus hogares y tierras”, declaró la Oficina.

“El tiempo se agota para estas tres familias antes de que sean desplazadas por la fuerza”.

La Oficina de Derechos Humanos insta a Israel a cumplir con sus obligaciones en virtud de las leyes de ocupación, que incluyen garantizar la seguridad de la población palestina local, prevenir los ataques de los colonos, investigar dichos ataques y garantizar la rendición de cuentas de los responsables.



Contexto histórico

Cisjordania lleva bajo ocupación israelí desde la guerra árabe-israelí de 1967.

Los asentamientos israelíes comenzaron a expandirse en la Cisjordania ocupada poco después de 1967.

La Corte Penal Internacional ha dictaminado que todos los asentamientos israelíes son ilegales y que Israel está obligado a cesar toda actividad de asentamiento, evacuar a todos los colonos y poner fin a su presencia ilegal en Cisjordania.

El territorio ocupado es fundamental para los planes de un futuro Estado palestino, pero la expansión violenta de los asentamientos supone un obstáculo cada vez mayor para una solución negociada de dos Estados.