Los corazones de los jóvenes anhelan descubrir el amor de Cristo: Papa León XIV

El Papa León XIV hizo un exhorto a los participantes en la “Conferencia Internacional de la Juventud de Jesús” (Jesus Youth International Conference), a quienes recibió en audiencia la mañana de este sábado, 24 de octubre, en el Aula Pablo VI del Vaticano.

“Los exhorto a continuar su camino viviendo fielmente la vida de oración y servicio a los pobres que caracteriza a la Juventud de Jesús. Procuren preservar su unidad, especialmente en medio de la gran diversidad de orígenes sociales, culturas e idiomas que caracterizan a su movimiento”.

El primer encuentro con León XIV

Al saludar a los participantes en esta Conferencia Internacional, a los obispos, sacerdotes y consagrados que los acompañan, el Santo Padre les manifestó su alegría por este primer encuentro con los delegados de los grupos de la Juventud de Jesús presentes en diversas partes del mundo.

“Este es un encuentro especial, pues es la primera vez que el movimiento de la Juventud de Jesús, con todos sus líderes y delegados, se reúne con el Sucesor de Pedro”.

Una larga consulta sinodal para un nuevo impulso

Luego, el Pontífice recordó el objetivo de este Encuentro, que tuvo como finalidad reflexionar y discernir la mejor manera de continuar su camino, cuarenta años después de la fundación de su movimiento.

“Sé que han llevado a cabo una larga consulta sinodal durante los últimos tres años. Ahora desean que los frutos de esta reflexión se transformen en un nuevo impulso, una acogida más generosa de los dones que el Espíritu Santo les ha concedido”.

El descubrimiento personal del amor de Jesús

Asimismo, el Papa recordó que este movimiento se fundó en el estado de Kerala, en la India, como parte de la Renovación Carismática, gracias a la iniciativa espontánea de jóvenes inspirados por un encuentro personal con el Señor Jesús.

“En efecto, el punto de partida de toda renovación auténtica en la Iglesia es el descubrimiento personal del amor de Jesús. Miembros de diversos grupos de oración sintieron la necesidad de unirse para canalizar su entusiasmo e iniciativas hacia algo que pudiera sostener y guiar el nuevo impulso espiritual y misionero que habían experimentado”.