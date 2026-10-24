Los corazones de los jóvenes anhelan descubrir el amor de Cristo: Papa León XIV

El Papa León XIV hizo un exhorto a los participantes en la “Conferencia Internacional de la Juventud de Jesús” (Jesus Youth International Conference), a quienes recibió en audiencia la mañana de este sábado, 24 de octubre, en el Aula Pablo VI del Vaticano.
“Los exhorto a continuar su camino viviendo fielmente la vida de oración y servicio a los pobres que caracteriza a la Juventud de Jesús. Procuren preservar su unidad, especialmente en medio de la gran diversidad de orígenes sociales, culturas e idiomas que caracterizan a su movimiento”.
El primer encuentro con León XIV
Al saludar a los participantes en esta Conferencia Internacional, a los obispos, sacerdotes y consagrados que los acompañan, el Santo Padre les manifestó su alegría por este primer encuentro con los delegados de los grupos de la Juventud de Jesús presentes en diversas partes del mundo.
“Este es un encuentro especial, pues es la primera vez que el movimiento de la Juventud de Jesús, con todos sus líderes y delegados, se reúne con el Sucesor de Pedro”.
Una larga consulta sinodal para un nuevo impulso
Luego, el Pontífice recordó el objetivo de este Encuentro, que tuvo como finalidad reflexionar y discernir la mejor manera de continuar su camino, cuarenta años después de la fundación de su movimiento.
“Sé que han llevado a cabo una larga consulta sinodal durante los últimos tres años. Ahora desean que los frutos de esta reflexión se transformen en un nuevo impulso, una acogida más generosa de los dones que el Espíritu Santo les ha concedido”.
El descubrimiento personal del amor de Jesús
Asimismo, el Papa recordó que este movimiento se fundó en el estado de Kerala, en la India, como parte de la Renovación Carismática, gracias a la iniciativa espontánea de jóvenes inspirados por un encuentro personal con el Señor Jesús.
“En efecto, el punto de partida de toda renovación auténtica en la Iglesia es el descubrimiento personal del amor de Jesús. Miembros de diversos grupos de oración sintieron la necesidad de unirse para canalizar su entusiasmo e iniciativas hacia algo que pudiera sostener y guiar el nuevo impulso espiritual y misionero que habían experimentado”.
No perder el celo apostólico
En este sentido, el Pontífice señaló que, desde hace diez años, la Santa Sede los reconoce como una asociación internacional de fieles. Por lo tanto, indicó el Papa, ha comenzado para ustedes un tiempo de madurez eclesial, un tiempo en el que están llamados a asumir nuevos retos y a dar nuevos frutos. No pierdan su celo apostólico, sino cultívenlo y llévenlo a nuevos países.
“Una vez más, todo esto solo es posible manteniendo la mirada fija en Jesucristo. Muchos jóvenes de su movimiento han hecho precisamente eso, y de esta manera se han convertido en testigos alegres y valientes de la fe. Algunos lo han hecho de una manera particularmente hermosa y conmovedora, como Ajna George, quien se sostuvo durante la gran prueba de su enfermedad gracias a su amor por Jesús presente en la Eucaristía”.
No teman dar testimonio de su amistad con Jesús
Luego, el Papa León XIV los invitó a dar testimonio de su amistad con Jesús, a pesar de que muchos de ellos viven en zonas donde los cristianos son minoría. Los corazones de los jóvenes anhelan descubrir el amor de Cristo, indicó el Papa, en particular, los animo a trabajar con las familias para apoyar la vocación al matrimonio.
“Además del sacerdocio y la vida consagrada, es bueno promover el matrimonio como un llamado de Dios, una vocación a la santidad que debe acogerse con alegría, con la certeza de que Dios sostiene con su gracia a todos aquellos a quienes llama. Esto es precisamente lo que han experimentado en la Juventud de Jesús durante estos años: jóvenes cristianos se casan, se convierten en padres y descubren su vocación de ser familias misioneras, trabajando junto con los ministros ordenados para difundir el Evangelio”.
Preservar la unidad en la diversidad
Antes de encomendarlos a la intercesión de la Virgen María y de San Francisco de Asís, el Papa León XIV los exhortó a continuar su camino viviendo fielmente la vida de oración y servicio a los pobres que caracteriza a la Juventud de Jesús. “Procuren preservar su unidad – precisó el Papa – especialmente en medio de la gran diversidad de orígenes sociales, culturas e idiomas que caracterizan a su movimiento”.
“En este sentido, pido también a los sacerdotes y obispos que adopten una perspectiva paternal y de visión de futuro, superando cualquier dificultad que pueda surgir de las diferencias rituales, para buscar ante todo el mayor bien espiritual de los jóvenes. Espero que el movimiento de la Juventud de Jesús se distinga siempre por su frescura juvenil y su entusiasmo por la fe, y que de esta manera permita que muchos más encuentren al Señor y crezcan en la vida espiritual”.