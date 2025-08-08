Los hospitales en Gaza están desbordados de heridos y las enfermedades raras empieza a surgir

Los pocos hospitales en funcionamiento de la Franja de Gaza están desbordados por incidentes de violencia que dejan muchas víctimas, informó este jueves la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA), y abundó que la media diaria es de ocho de esos incidentes.

En una actualización sobre la crisis sanitaria en Gaza, OCHA señaló que los centros de rehabilitación especializados también están saturados para atender lesiones traumáticas complejas y casos de Guillain-Barré, una rara enfermedad neurológica autoinmune que puede causar debilidad muscular repentina e incluso parálisis. No es contagiosa y suele estar provocada por una infección previa, ya sea vírica o bacteriana, que altera el sistema inmunitario.

Hasta la fecha, las autoridades sanitarias de Gaza han confirmado tres muertes y unos 64 casos del síndrome de Guillain-Barré, dos de los muertos eran niños.

Antes de que empezara la guerra en Gaza en octubre de 2023, se registraban muy pocos casos al año de ese padecimiento.

Falta de insumos médicos

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30 por ciento de los pacientes con Guillain-Barré requieren cuidados intensivos, pero no hay inmunoglobulina intravenosa, el medicamento clave para tratarlo.

La destrucción del principal almacén médico de la OMS en un ataque a Deir Al-Balah a finales del mes pasado sigue afectando la atención vital de enfermos y heridos gazatíes.

La grave escasez de antibióticos ha dificultado el tratamiento de la meningitis, cuyos casos ya se cuentan por cientos, “la cifra más alta registrada desde el inicio de la escalada”, apuntó OCHA.

Se han implementado medidas de aislamiento, incluyendo la separación del departamento externo del Hospital Al Khair del Complejo Médico Nasser y el establecimiento de tiendas de aislamiento en el Hospital Al Aqsa para gestionar de forma segura los casos sospechosos de la enfermedad.

Las armas explosivas, como bombas y granadas generan el 83% de las consultas médicas.

La hambruna no se puede acabar con lanzamientos aéreos

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), por su parte, reiteró la urgencia de que entre ayuda en grandes volúmenes y no en las limitadas cantidades que permite Israel.

“No podemos salir de una hambruna que se extiende mediante lanzamientos aéreos. No en Gaza”, advirtió la directora ejecutiva del PMA, en una publicación en redes sociales.

Cindy McCain precisó que hay “500 mil personas muriendo hoy de hambre”, y que la única manera de ayudarlas es proporcionándoles alimentos a gran escala y por tierra.

“No podemos permitirnos esperar; Gaza se ha quedado sin alimentos y sin tiempo”, subrayó McCain.

El Ministerio de Salud gazatí reportó el miércoles cinco nuevas muertes por desnutrición en 24 horas, elevando el total a 200 decesos relacionados con la hambruna, la mitad de las víctimas eran niños.