$!Los influencers del fusil

El hijo de María * un día no volvió a la casa. “Mi hijo salió de la casa cuando yo no estaba, con una mochila y se fue. Luego me enteré de que estaba reclutado”**. Buscando una explicación, María revisó su cuenta de Facebook. “Encontré una conversación con una supuesta novia que le decía que se iba a un grupo armado”.

El caso del hijo de María no es único. Las redes sociales se han convertido en una nueva puerta de entrada a los grupos armados y las organizaciones criminales en Colombia.

En los vídeos de TikTok, se muestran fiestas, dinero, tenis caros, camionetas, motocicletas. Abundan el emoticono de la hoja verde de trébol, en referencia a la coca, el ninja con la cara cubierta es el guerrillero, el fajo de dinero y la bandera de Colombia.

Al otro lado de la pantalla, hay adolescentes con chancletas gastadas, de familias humildes, a menudo desestructuradas y que viven en las zonas más remotas de Colombia.

“Los atrae una motocicleta de alto cilindraje. Los atrae ser alguien visto poderosamente en el territorio. Y la forma de acceder a esas motos, ellos creen que es a partir de la vinculación a los grupos y también está muy ligado a la producción de coca, porque lo ven como una forma de ascenso”, explica Mario * profesor de una escuela rural.

Asegura que algunos de sus alumnos no conocen otra cosa que una violencia cotidiana, ya normalizada en muchos sectores.

“Por allá esto por ahora se está complicando un poquito, porque ya se está empezando a ver el conflicto armado”, dice un joven de un territorio en zona de conflicto. “Empiezan a disparar otra vez, y existe el miedo a que nos recluten”, añade una chica. “Entró la tanqueta al pueblo, el conflicto armado y justamente dañaron la casa de un compañero mío y por eso entramos en virtualidad [en las clases]”.