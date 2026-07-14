Los mejores equipos de relevos en la historia del biatlón

En el biatlón, un gran equipo de relevos no se construye solo con 4 atletas rápidos sobre los esquís. Cada relevo combina kilómetros de carrera, 2 entradas al campo de tiro, 5 disparos en cada serie y la presión de entregar el testigo sin destruir la posición del equipo. En el formato masculino clásico, cada biatleta recorre 7,5 km, mientras que en el femenino la distancia habitual es de 6 km por posta. Por eso los mejores equipos de la historia fueron los que unieron velocidad, tiro frío y estabilidad colectiva durante 4 tramos completos. Después de seguir un relevo de biatlón, donde cada posta puede cambiar la carrera, https://hn.1xbet.com/es/slots ofrece otra forma rápida de entretenimiento. Noruega es una referencia enorme por profundidad, regularidad y capacidad para colocar relevistas decisivos en cualquier posta. Alemania también pertenece a esa élite histórica, con equipos muy fuertes tanto en hombres como en mujeres y una tradición de tiro ordenado bajo presión. Francia se convirtió en una potencia moderna de relevos con nombres como Martin Fourcade, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Eric Perrot, Julia Simon, Lou Jeanmonnot y Justine Braisaz-Bouchet. Si te gusta la tensión del biatlón hasta el último disparo, 1xBet permite seguir la emoción con tragamonedas disponibles en línea.

Qué hace grande a un relevo de biatlón