$!Los países en desarrollo aportan solo el 2% del déficit comercial de EU: hay que evitarles el dolor de los aranceles

En una entrevista con el Financial Times publicada este jueves por la mañana, la jefa de la UNCTAD hizo un llamamiento a Estados Unidos para que reconsiderara su estrategia, señalando que los 44 países menos desarrollados aportan menos del 2 por ciento del déficit comercial de EU, y que unos aranceles más elevados no harían sino agravar mucho más su actual crisis de deuda.

Noticias ONU: Algunos expertos dicen que éste podría ser el fin del sistema financiero internacional de posguerra. ¿Están justificados estos temores?

Rebeca Grynspan: Aún no sabemos dónde acabaremos. Una de las cosas que estamos haciendo es intentar que el público tenga una idea real de lo que está ocurriendo, y de lo que sigue siendo sólo palabrería. El punto más importante es el problema de la incertidumbre. Si conocemos la posición final, nos ajustaremos, tendremos estrategias y podremos ver cómo vivir con las decisiones que se están tomando. Pero si tenemos un periodo prolongado de incertidumbre, en el que las cosas cambian todo el tiempo, esto es perjudicial porque no sabemos qué hacer. La inversión se paraliza porque los CEO deciden sentarse y esperar, lo que significa que la inversión no volverá a la escala que el mundo necesita.

Nuestro primer llamamiento es que se tomen decisiones racionales, para que podamos planificar, elaborar estrategias y adaptarnos al cambio, pero aún no sabemos qué implicará ese cambio.

Noticias ONU: Usted ha defendido que los países más pobres no sufran las subidas arancelarias impuestas por la administración estadounidense. ¿Se están escuchando sus preocupaciones?

Rebeca Grynspan: No he visto a nadie hacer el análisis que hemos hecho, demostrando que estos países realmente no contribuyen al déficit comercial de Estados Unidos. La mayoría de las exportaciones que envían a Estados Unidos son materias primas y muchas de ellas están exentas de aranceles en virtud de las nuevas normas. Estas materias primas no compiten con Estados Unidos, sino que ayudan en los procesos de producción.

Lo que quiero decir es que hay una serie de países que realmente no contribuyen al déficit, no son importantes en términos de los ingresos [que EU puede recaudar de los aranceles] y no son competencia ni una amenaza para la seguridad nacional de EU.

Así que quizá podamos evitar iniciar nuevos acuerdos y negociaciones bilaterales, y evitarles el dolor de los aranceles.