Los palestinos de Gaza quieren recuperar una ‘vida normal’

Los habitantes de Gaza aspiran ahora a “una vida normal”, con una vivienda digna, agua potable, escuelas para sus hijos y la posibilidad de trabajar, según Ramiz Alakbarov, coordinador especial interino de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Medio.

Mientras las necesidades humanitarias siguen siendo inmensas, la ONU y sus socios continúan sus esfuerzos para proporcionar ayuda de emergencia y apoyar el restablecimiento de los servicios esenciales en el enclave palestino. Agua, saneamiento, refugio, atención sanitaria, desescombro y rehabilitación de infraestructuras figuran entre las prioridades.

Pero los obstáculos para el envío de ayuda y la entrada de materiales necesarios para la reconstrucción siguen siendo considerables, subrayó Alakbarov en una entrevista con Noticias ONU al margen de la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU que acaba de concluir.

“Los habitantes de Gaza están agotados; quieren recuperar una vida normal y no pasar otro invierno bajo tiendas de campaña. Necesitan mejores alojamientos y desean poder trabajar”, declaró. “Piden que sus hijos puedan volver a la escuela. También desean contribuir activamente a la recuperación de su territorio y a la reconstrucción de Gaza”, añadió.



Las necesidades superan la ayuda

Para el responsable de la ONU, las necesidades de la población superan ahora con creces la ayuda humanitaria inmediata. El restablecimiento de las redes de agua y de los servicios médicos, el retorno a la educación y la posibilidad de que las familias reconstruyan sus viviendas y sus medios de subsistencia son esenciales para permitir que las comunidades se levanten.

“Un año después del alto el fuego, y aunque se han logrado avances —en particular para el envío de productos esenciales como alimentos y productos nutricionales—, todavía no hemos resuelto un problema recurrente relacionado con el agua y el saneamiento: los habitantes no tienen acceso a agua potable en cantidad suficiente”, señaló.

Las agencias de las Naciones Unidas, en particular la Oficina de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), siguen prestando servicios y ayuda a las poblaciones, a pesar de “las restricciones impuestas”, precisó Alakbarov.

La ONU también apoya a las familias a través de programas destinados a restablecer sus medios de subsistencia, mientras los esfuerzos de reconstrucción siguen enfrentándose a importantes limitaciones de acceso y financiación.



Preocupaciones persistentes en Cisjordania

Alakbarov también expresó su preocupación por la situación en Cisjordania ocupada, donde las tensiones siguen siendo altas, en particular debido a la violencia de los colonos, las presiones económicas y las restricciones que afectan a las comunidades palestinas.

Estas dificultades se suman a las necesidades humanitarias y a los desafíos políticos a los que se enfrentan los palestinos, mientras la ONU sigue pidiendo la protección de los civiles y el respeto del derecho internacional.

‘La solución de dos Estados’

Más allá de la respuesta humanitaria, Alakbarov insistió en la necesidad de reactivar los esfuerzos políticos para lograr una solución duradera del conflicto.

Subrayó el apoyo internacional a una solución de dos Estados, con Israel y Palestina viviendo uno junto al otro en paz y seguridad, al tiempo que pidió nuevos esfuerzos para restablecer la confianza y reforzar las instituciones palestinas.

Para la ONU, la recuperación de Gaza no puede disociarse de un proceso político destinado a alcanzar una solución duradera del conflicto.

Mientras las consecuencias humanitarias de la guerra siguen pesando con fuerza sobre la población, el reto es ahora también permitir a los habitantes de Gaza pasar de la supervivencia a la reconstrucción y, en palabras de Alakbarov, recuperar por fin “una vida normal”.