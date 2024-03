“Si no se toman medidas para cesar las hostilidades y proporcionar un mayor acceso a la ayuda humanitaria, la hambruna es inminente”, aseguró la directora general adjunta de la FAO, Beth Bechdol. “Podría estar ocurriendo ya. Se necesita acceso inmediato para facilitar la entrega de ayuda urgente y crítica a gran escala.”

“Decimos que hay hambruna cuando se reúnen tres condiciones en una zona geográfica concreta, ya sea un pueblo, una aldea, una ciudad, incluso un país”, explica Arif Husain, del Programa Mundial de Alimentos:

Al menos el 20 por ciento de la población de esa zona concreta se enfrenta a niveles extremos de hambre.

El 30 por ciento de los niños del mismo lugar están emaciados, o demasiado delgados para su estatura.

La tasa de mortalidad -o mortandad- se ha duplicado con respecto a la media, superando las dos muertes diarias por cada 10 mil adultos y las cuatro muertes diarias por cada 10 mil niños

“Se ve claramente que, en cierto modo, la hambruna es la admisión de un fracaso colectivo”, dijo.

“Deberíamos actuar mucho antes de la hambruna, para que la gente no se muera de hambre, los niños no se desperdicien y la gente no muera por causas relacionadas con el hambre”.

Saltarse las comidas

El informe señala que prácticamente todos los hogares de Gaza se saltan las comidas todos los días. Los adultos han reducido sus comidas para que los niños puedan comer.

“En las gobernaciones del norte, en casi dos tercios de los hogares, la gente pasó días y noches enteros sin comer al menos 10 veces en los últimos 30 días”, señaló la FAO, añadiendo que esa área, uno de cada tres niños menores de dos años está gravemente desnutrido.

La situación se produce tras los reiterados llamamientos internacionales para que haya un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes tomados durante los atentados tdirigidos por Hamás en Israel el 7 de octubre, en los que murieron unas 1200 personas.

Estaba previsto que los esfuerzos internacionales para lograr ambos objetivos continuaran el lunes tras el retraso de la llegada de los negociadores israelíes a Qatar, según los informes.