Los precios de los alimentos se disparan un 5.8 % en un año afectados por las guerras y el clima

El índice de precios de los alimentos subió un 1.5 % en septiembre hasta los 136 puntos, un 5.8 % más que hace un año, impulsado por las disrupciones en el estrecho de Ormuz y el mar Negro y por los shocks climáticos, según los datos publicados este viernes por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Estamos viendo una acumulación persistente y cada vez más generalizada de los precios de los productos básicos, ya que las disrupciones en el estrecho de Ormuz y el mar Negro se combinan con los shocks climáticos, presionando la energía, el transporte y los productos alimentarios clave. Si se mantienen, estas presiones se trasladarán pronto a los precios al consumidor, especialmente en los países dependientes de las importaciones de alimentos y energía”, declaró el economista jefe de la FAO, Máximo Torero.

El índice de precios de los cereales subió un 5.1 % respecto a agosto, situándose un 17.2 % por encima de su nivel de septiembre de 2025. Los precios mundiales del trigo aumentaron un 6.3 % por las limitaciones logísticas en el mar Negro y la sequía en partes de América del Norte antes de la siembra, mientras que los del maíz subieron un 5.6 % por las preocupaciones sobre los rendimientos en Estados Unidos, la menor disponibilidad exportable de Brasil y las disrupciones en el comercio del mar Negro.

La incertidumbre sobre el transporte a través del estrecho de Ormuz dio un apoyo adicional a los precios de las materias primas para biocombustibles, como el maíz.

El índice de precios de los aceites vegetales subió un 0.9 % por el aumento de los precios mundiales del aceite de palma, asociado a la fuerte demanda de importaciones y a las preocupaciones sobre el impacto de la sequía en el sudeste asiático. El índice de precios de la carne cayó un 1.1 %, mientras que el de los lácteos bajó un 0.1 %. El índice de precios del azúcar subió un 6.1 %, impulsado por las expectativas de una oferta mundial más ajustada en la temporada 2026/27.

La producción mundial de cereales caerá un 2.1 % en 2026

En su nuevo informe sobre la oferta y la demanda de cereales, la FAO pronostica que la producción mundial de cereales en 2026 caerá un 2.1 % respecto a 2025, hasta 2979 millones de toneladas, lo que seguiría representando la segunda mayor cosecha registrada después del nivel del año pasado.

El comercio mundial de cereales también se prevé que disminuya un 3.5 % desde el nivel récord de 2025/26, hasta 505.8 millones de toneladas, debido en gran medida a las restricciones en las rutas marítimas del mar Negro.

El Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas (AMIS), alojado por la FAO, señaló en su boletín mensual que las elevadas tarifas de flete, los mercados de fertilizantes más firmes y las continuas disrupciones logísticas contribuyen a un entorno de mercado más incierto.

El informe también incluye un artículo que señala que el fortalecimiento de El Niño añade más incertidumbre a las perspectivas de producción, especialmente para el arroz en el sur y el sudeste de Asia, donde los rendimientos suelen ser entre un 1.0 % y un 1.5 % inferiores a su tendencia esperada durante un episodio de El Niño.