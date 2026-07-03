Los terremotos en Venezuela dejan daños por 37 mil millones de dólares y miles siguen sin hogar

Los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio causaron daños físicos directos estimados en 37 mil millones de dólares en viviendas e infraestructura, según una primera evaluación de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. La cifra ofrece una primera medida de la destrucción causada por los dos sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, que ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia en la región centro-norte del país. La estimación incluye unos 24 mil millones de dólares en daños a edificaciones —viviendas, comercios, escuelas, hospitales e instalaciones públicas— y otros 13 mil millones en infraestructura. Dentro de este último rubro, las mayores pérdidas se concentran en las telecomunicaciones, con unos 5 mil millones de dólares, seguidas de la energía y las carreteras. El cálculo se basa en modelos de riesgo y no pretende sustituir las inspecciones sobre el terreno. Tampoco incluye las pérdidas por la interrupción de servicios y actividades económicas, los costos de la respuesta de emergencia, los efectos sobre las cadenas de suministro ni la reconstrucción. El impacto económico total, por tanto, podría ser aún mayor.

En el estadio César Nieves de La Guaira, decenas de familias desplazadas por los terremotos se alojan en refugios provisionales. ( )



Sin saber cuándo podrán volver Pero la escala del desastre no se mide solo en cifras. En La Guaira, el estado más afectado, algunas personas siguen durmiendo fuera de viviendas dañadas o en espacios públicos, por temor a nuevos derrumbes o para proteger sus pertenencias. Según las autoridades, hay 46 espacios de alojamiento temporal operativos que acogen a más de 11 mil 500 personas afectadas. En el estadio César Nieves, uno de los tres campamentos transitorios de La Guaira donde la ONU y sus socios están desplegando ayuda, dos jóvenes conversaron con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Esther y Reinalis son vecinas y amigas desde niñas, antes del terremoto compartían el mismo barrio. Ahora comparten una tienda de campaña, después de que sus viviendas quedaran agrietadas. “Gracias a Dios, ahorita nos han ayudado mucho de muchos países. Muchos estados también han venido con ayuda y con eso es que estamos sobreviviendo, comiendo y todo eso, porque ya muchas personas quedaron sin hogares, no tienen en dónde vivir”, dice Esther. Las dos jóvenes aseguran que sus casas no se derrumbaron, pero regresar no es una opción mientras no sepan si las estructuras resistirían otra sacudida. “Hay casas que pueden estar bien, pero las de al lado están agrietadas. Uno no puede ir a su casa con el miedo de que se le pueda caer la otra”, explica Esther. “Por eso estamos quedándonos aquí, esperando a ver qué nos dicen: si nos van a refugiar en otro sitio, si nos dejan aquí o si van a inspeccionar las casas para saber si podemos regresar”.

Esther y Reinalis, amigas de la infancia y ahora desplazadas por el terremoto, en el estadio César Nieves de La Guaira. ( )