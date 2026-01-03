$!Los tiempos del verbo desarmar en el canto de paz de León

Desde los primeros instantes del pontificado de León XIV una palabra recibió enseguida un amplio eco mediático y entró en el corazón de los fieles, de los peregrinos, en el contexto del Año Santo de la esperanza. Se trata del verbo “desarmar”, declinado por el Papa en formas y tiempos que interpelan a gobernantes y hombres de buena voluntad para que la semilla de la paz eche raíces, especialmente en tierras sacudidas por la lógica del odio y de la guerra.

Desarmada

La paz es en primer lugar una acción consumada. El verbo desarmar es usado por el Papa León en el tiempo del participio pasado para invitar a hojear páginas del Evangelio que se renuevan en cada época. En el mensaje para la 59ª Jornada Mundial de la Paz el Pontífice subraya que la paz de Cristo resucitado procede de Dios.

“La paz de Jesús resucitado es desarmada, porque desarmada fue su lucha, dentro de circunstancias históricas, políticas y sociales precisas. Los cristianos, juntos, deben hacerse proféticamente testigos de esta novedad, recordando las tragedias de las que tantas veces se han hecho cómplices. La gran parábola del juicio universal invita a todos los cristianos a actuar con misericordia, siendo conscientes de ello.”

Desarmante

La paz no es una esperanza que caduca. El Papa León subraya que este don “tiene el suave poder de iluminar y ensanchar la inteligencia”. Resiste a la violencia “y la vence”. La paz también es una proyección permanente. “Tiene el aliento de lo eterno; mientras al mal se le grita ‘basta’, a la paz – se lee en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz – se le susurra ‘para siempre’”. La verdadera paz está privada de odio y de rencor. Brota de bondad y ternura.

“La bondad es desarmante. Quizás por eso Dios se hizo niño. El misterio de la Encarnación, que tiene su punto de mayor abajamiento en el descenso a los infiernos, comienza en el vientre de una joven madre y se manifiesta en el pesebre de Belén. «Paz en la tierra» cantan los ángeles, anunciando la presencia de un Dios sin defensas, del que la humanidad puede descubrirse amada solo cuidándolo (cf. Lc 2,13-14). Nada tiene la capacidad de cambiarnos tanto como un hijo.”

Desarmando

La paz no es solo una esperanza. También debe ser una acción a realizar para expresar una simultaneidad entre los esfuerzos y los pasos concretos para realizar para promover una auténtica reconciliación. En el tiempo del gerundio, el verbo desarmando es sobre todo una llamada a un compromiso cotidiano. En el Ángelus del 1 de enero de 2026 el llamamiento del Pontífice es una exhortación a edificar la paz cada día.

[ Queridos amigos, con la gracia de Cristo, comencemos desde hoy a construir un año de paz, desarmando nuestros corazones y absteniéndonos de toda violencia. ]

Desarmar

En la filosofía, y no sólo, el tiempo del infinitivo expresa un horizonte sin límites. Reuniéndose con los representantes del mundo de la comunicación, el 12 de mayo de 2025, el Papa León invita a representantes de los medios de comunicación de todo el mundo a extender este esfuerzo por la paz en la cotidianidad.

“Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar la tierra. Una comunicación desarmada y desarmante nos permite compartir una mirada distinta sobre el mundo y actuar de modo coherente con nuestra dignidad humana”.