Lula da Silva inicia radioterapia en cuero cabelludo, tras extirpación de cáncer de piel

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó este 25 de mayo un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo, semanas después de que le fuera extirpada una lesión cancerosa en esa zona durante una intervención realizada el 24 de abril en São Paulo.

El parte médico divulgado por el Hospital Sirio-Libanés de la ciudad de São Paulo informó que se optó por la radioterapia “superficial preventiva” como “tratamiento complementario” tras la cirugía realizada el mes anterior.

En total, serán 15 sesiones a lo largo de las próximas tres semanas, según los medios brasileños.

La lesión extirpada correspondía a un carcinoma basocelular, según precisó la dermatóloga Cristina Abdalla, a cargo de la intervención en el Hospital Sirio-Libanés.

“Es una lesión común, causada por la exposición al sol”, explicó Abdalla.

Pese al procedimiento de radioterapia, el político de 80 años mantendrá sus actividades diarias “sin restricciones”, según el parte médico.

El cardiólogo Roberto Kalil Filho señaló que “el Presidente se sometió a una intervención para retirar una lesión del cuero cabelludo que ya estaba programada”, y que “el procedimiento se desarrolló sin ninguna complicación”.

Añadió que la cicatrización tardaría “aproximadamente un mes” y que durante ese periodo Lula tendría que “usar sombrero”, como ya hizo a finales de 2024 después de una operación de urgencia en la cabeza tras un accidente doméstico.

El estado de salud del Mandatario constituye un asunto de interés mediático ahora que se prepara para disputar las elecciones de octubre de 2026, en las que aspira a un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

El propio Lula llegó a señalar que su candidatura dependía de su condición física, aunque más recientemente declaró sentirse en forma y listo para el desafío.

La intervención del 24 de abril no fue la primera de este tipo: el Mandatario se había sometido a un procedimiento similar en febrero del mismo año, relacionado con afecciones cutáneas en el cuero cabelludo.

Además, en 2011, Da Silva Silva enfrentó un cáncer de laringe, que superó tras un tratamiento de quimioterapia y radioterapia.