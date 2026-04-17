Lutnick califica al T-MEC como un mal acuerdo y urge su reconsideración

Howard Lutnick, Secretario de Comercio de Estados Unidos, afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un instrumento deficiente que requiere ser reformulado bajo nuevos términos.

Detalló que el Presidente Donald Trump considera el pacto comercial como un convenio perjudicial para los intereses de su nación, por lo que es necesario reconsiderar y reformular sus bases correctamente.

Durante su intervención en el Foro de Economía Mundial en Washington D.C., Lutnick calificó como inaceptable el traslado de plantas automotrices desde Ohio y Michigan hacia México, argumentando que este modelo se implementó para debilitar a las organizaciones sindicales y perjudicar a los trabajadores de Estados Unidos.

Señaló que tratar a México y Canadá económicamente como entidades internas de Estados Unidos sin un compromiso real es una estrategia fallida que debe ser corregida durante el proceso de revisión.

En respuesta a estos señalamientos, Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, sostuvo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial.

Al concluir el encuentro, aseguró que el Gobierno de México insistirá en mantener un T-MEC con cero aranceles.

Ebrard adelantó que el próximo lunes 20 de abril, durante el encuentro con la representación comercial estadounidense, expondrá el daño que han causado los gravámenes actuales en las industrias del acero y el aluminio.

Indicó que el equipo negociador mexicano planteará formalmente los problemas derivados de los aranceles vigentes bajo la sección 232, así como las preocupaciones respecto a las cuotas impuestas en el sector agropecuario, específicamente en las exportaciones de tomate.

Según el funcionario federal, la delegación mexicana promoverá un diálogo constante con empresas de ambos países para enfatizar la relevancia del intercambio comercial y reducir la incertidumbre en el mercado regional.

Lutnick también dirigió críticas hacia el Gobierno de Canadá, señalando que el Primer Ministro Mark Joseph Carney ha generado tensiones al buscar un acercamiento comercial con China.

Cuestionó la reciente visita de Carney a Beijing y su decisión de importar vehículos eléctricos chinos, calificando estas acciones como una contradicción frente a los objetivos de seguridad económica del bloque de América del Norte en la antesala de la revisión del tratado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibirá el 20 de abril a Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, para avanzar en sesiones técnicas sectoriales.

Ebrard destacó que en estas reuniones se abordarán propuestas para la sustitución de importaciones y la relocalización de cadenas productivas.

El objetivo central es atraer inversión directa y fortalecer la competitividad regional frente a otras plataformas económicas globales.

Las negociaciones se desarrollan en el marco de la revisión sexenal establecida en el artículo 34.7 del T-MEC, cuyo plazo de resolución vence el 1 de julio de 2026.

Greer tiene previsto revelar la postura oficial de Estados Unidos sobre la extensión del acuerdo el próximo 1 de junio de 2026. José Medina Mora Icaza, presidente del CCE, mantuvo una coordinación estrecha con la SE tras concluir misiones de trabajo en Washington D.C. para consolidar la posición del sector privado mexicano ante la renegociación.