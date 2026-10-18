Macron responsabiliza a la ‘extrema izquierda’ de la violencia en protestas en Francia

“Nada justifica” ni “excusa” la violencia durante las protestas en Francia, aseguró este domingo el Presidente francés, Emmanuel Macron, ante los saqueos y disturbios registrados en varias ciudades que conmocionaron al país. “Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa”, dijo Macron en un discurso televisado, llamando no obstante a no “confundir” a los vándalos con los cientos de miles de personas que manifestaron pacíficamente el sábado contra el encarecimiento de la vida. “Todos sentimos esta noche rabia y vergüenza (...) Ver las calles de nuestras ciudades devastadas de este modo es insoportable”, lamentó el Mandatario, quien prometió “ayudas rápidas” y expresó su “apoyo” a los comerciantes y artesanos afectados por los saqueos.

A seis meses de la elección presidencial, a la que ya no puede presentarse, el caos registrado el sábado, cuando se incendiaron o dañaron también ayuntamientos, puso bajo presión al gobierno, acusado de no haber anticipado el riesgo de desbordamientos. Este domingo también se registraron violentas protestas. “He pedido al gobierno que saque todas las lecciones necesarias en materia de información y anticipación y que haga lo necesario para que no pueda volver a ocurrir”, agregó el Presidente centroderechista, que prometió “transparencia total”.

Macron acusó de la violencia a “facciosos de grupúsculos de extrema izquierda, a los que se suman numerosos delincuentes”, y reiteró que los autores de los destrozos y de los saqueos “pagarán” y “responderán” de sus actos. A los cientos de miles de personas que manifestaron el sábado contra el encarecimiento de la vida, dijo que sus reclamos son “legítimos”, pero no realizó ningún anuncio, más allá de asegurar que su gobierno “hace todo lo posible”.