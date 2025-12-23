$!Madres en Gaza temen la muerte de sus bebés por la grave crisis sanitaria

Junto a la cama de su hija en el área pediátrica del hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, Balqees Abu Ajwa observa unos rasgos casi invisibles bajo los dispositivos médicos conectados al rostro y al cuerpo de la bebé.
Sin embargo, los equipos que podrían mantenerla con vida no están disponibles, relata la madre.
Sama, de ocho meses, padece una insuficiencia renal aguda y permanece ingresada en uno de los hospitales más afectados por la destrucción causada durante la guerra.
Los daños a las instalaciones, sumados a la escasez de suministros médicos, han mermado gravemente la capacidad del centro para atender a pacientes críticos, incluidos bebés como Sama.
“Mi hija está enferma y sufre insuficiencia renal. Los pasos fronterizos están cerrados y los suministros médicos son escasos. Los equipos que podrían ayudarla a sobrevivir no están disponibles”, dijo su madre al corresponsal de Noticias ONU en Gaza.
Desde hace 20 días, Balqees acude diariamente al hospital para acompañar a su hija, con el temor constante de perderla ante la falta del tratamiento necesario.
La familia ha iniciado los trámites para una evacuación médica fuera de la Franja de Gaza, pero, pese a contar con una derivación urgente, la salida aún no se ha concretado.
“Su estado empeora día tras día; su sangre se debilita y la función de sus riñones se deteriora”, explicó.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos mil 092 pacientes murieron mientras esperaban una evacuación médica entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025, una cifra que, según la OMS, podría ser inferior a la real.
Soportando el invierno sin refugio
La situación del sistema sanitario se ve agravada por el deterioro general de las condiciones de seguridad y humanitarias.
En una conferencia de prensa este lunes, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, advirtió que, pese al alto el fuego, en las últimas 24 horas se han seguido recibiendo informes de ataques aéreos, bombardeos y disparos en las cinco gobernaciones de Gaza, con víctimas y nuevas interrupciones a las operaciones humanitarias.
Dujarric señaló además que una misión de rescate para asistir a una persona herida en la Ciudad de Gaza fue denegada el domingo.
El colapso del sistema sanitario ocurre en paralelo a una grave crisis de refugio.
Según Dujarric, ante la escasez extrema de alojamiento, muchas familias se están resguardando en edificios parcial o gravemente dañados para protegerse de las inclemencias del tiempo.
Los socios humanitarios de la ONU informaron de que, durante el fin de semana, varios edificios colapsaron debido a las tormentas, con víctimas mortales y heridos.
Las agencias continúan distribuyendo asistencia de emergencia. En la última semana, unas 3 mil 500 familias afectadas por tormentas o que viven en zonas propensas a inundaciones recibieron tiendas de campaña, colchones, mantas y ropa de cama, mientras que más de 250 mil niños recibieron ropa de invierno.
Sin embargo, se estima que 630 mil adolescentes siguen necesitando este tipo de ayuda.
La ONU y sus socios reiteraron su llamado a Israel a levantar todas las restricciones a la entrada de ayuda en Gaza, incluido el material de refugio.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), solo la mitad de las misiones humanitarias planificadas dentro de Gaza fueron facilitadas por las autoridades israelíes el día anterior, aunque se logró recoger combustible, suministros médicos y alimentos esenciales a través de los cruces de Kerem Shalom y Zikim.