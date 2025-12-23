$!Madres en Gaza temen la muerte de sus bebés por la grave crisis sanitaria

Junto a la cama de su hija en el área pediátrica del hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, Balqees Abu Ajwa observa unos rasgos casi invisibles bajo los dispositivos médicos conectados al rostro y al cuerpo de la bebé.

Sin embargo, los equipos que podrían mantenerla con vida no están disponibles, relata la madre.

Sama, de ocho meses, padece una insuficiencia renal aguda y permanece ingresada en uno de los hospitales más afectados por la destrucción causada durante la guerra.

Los daños a las instalaciones, sumados a la escasez de suministros médicos, han mermado gravemente la capacidad del centro para atender a pacientes críticos, incluidos bebés como Sama.

“Mi hija está enferma y sufre insuficiencia renal. Los pasos fronterizos están cerrados y los suministros médicos son escasos. Los equipos que podrían ayudarla a sobrevivir no están disponibles”, dijo su madre al corresponsal de Noticias ONU en Gaza.

Desde hace 20 días, Balqees acude diariamente al hospital para acompañar a su hija, con el temor constante de perderla ante la falta del tratamiento necesario.

La familia ha iniciado los trámites para una evacuación médica fuera de la Franja de Gaza, pero, pese a contar con una derivación urgente, la salida aún no se ha concretado.

“Su estado empeora día tras día; su sangre se debilita y la función de sus riñones se deteriora”, explicó.