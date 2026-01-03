Maduro enfrentará cargos por narcoterrorismo en EU; México condena intervención militar

Fuerzas militares de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores Ruiz, el 3 de enero de 2026, durante una operación en Caracas, Venezuela. Los detenidos fueron trasladados fuera del territorio venezolano para enfrentar un proceso judicial ante tribunales estadounidenses por presunta conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de armamento restringido.

Pamela Joan Bondi, titular de la Fiscalía General de Estados Unidos, informó que Maduro Moros ha sido acusado de conspiración para importar sustancias ilícitas y de poseer dispositivos destructivos contra el país norteamericano. La funcionaria federal manifestó que los acusados “enfrentarán la ira de la justicia estadounidense” tras la ejecución de lo que calificó como una misión exitosa encabezada por las fuerzas armadas.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura durante la madrugada del 3 de enero de 2026, precisando que la acción derivó de un ataque a gran escala en diversos estados de la nación sudamericana. Por su parte, Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), confirmó al senador Mike Lee que no se contemplan acciones adicionales en territorio venezolano tras el arresto de los implicados.

La acusación formal contra Maduro Moros se remonta a marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló al ex mandatario de operar una empresa criminal junto a Diosdado Cabello Rondón, titular de la Asamblea Constituyente venezolana.

Según las indagatorias de la Fiscalía de Nueva York, los señalados habrían conspirado con grupos armados colombianos para introducir cargamentos de cocaína en territorio estadounidense como una herramienta de agresión política.

El Gobierno de Trump había incrementado la recompensa por información relevante sobre el paradero de los acusados a una cifra de 55 millones de dólares durante el transcurso de 2025. Bondi agradeció la determinación de las autoridades para concretar la captura de quienes la Administración estadounidense clasifica como narcotraficantes internacionales.

Maduro Moros y Flores Ruiz permanecen bajo custodia federal estadounidense en una ubicación no revelada, a la espera de comparecer ante un juez para la lectura formal de sus cargos. El DOS reiteró que el objetivo de la operación se limitó a la detención de los sujetos requeridos por la justicia de Estados Unidos.

Respecto a estos hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana emitió un comunicado oficial, replicado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde condenó la intervención militar en Venezuela. El Gobierno de México manifestó su postura contra el uso de la fuerza y las acciones externas que vulneran la soberanía de los Estados en la región.