Maduro está bajo custodia en el MDC Brooklyn, la prisión de NY donde también están ‘El Mayo’ Zambada y Caro Quintero

El Presidente venezolano Nicolás Maduro aterrizó el sábado en Estados Unidos y fue llevado directamente al Metropolitan Detention Center, en Brooklyn, una de las prisiones federales más vigiladas del país donde están recluidas figuras de alto perfil del crimen organizado como Ismael “El Mayo” Zambada o Rafael Caro Quintero, mientras enfrenta cargos por tráfico de drogas y narcoterrorismo.

Maduro aterrizó la tarde de 3 de enero en el aeropuerto Stewart International, al norte de Nueva York, luego de haber sido extraído de Caracas junto a su esposa Cilia Flores en medio de un bombardeo llevado a cabo por fuerzas estadounidenses en la madrugada del mismo día.

Al Mandatario se le vio rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla del avión del gobierno estadounidense. Fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.

Tras su arribo, Maduro fue llevado en helicóptero a Manhattan, donde lo esperaba un importante contingente policial.

Desde ahí, fue conducido a las instalaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) para los primeros procedimientos previos a su presentación judicial y luego a la prisión Metropolitan Detention Center, en Brooklyn.

La captura de Maduro, por quien el gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares, abre un proceso judicial en Nueva York. Debe comparecer el próximo lunes ante un juez, para responder por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, presentados por fiscales federales.

El MDC Brooklyn, donde quedó recluido, es una de las prisiones federales más vigiladas del país y actualmente alberga a figuras de alto perfil del crimen organizado.

Entre ellas se encuentra Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, considerado uno de los narcotraficantes más influyentes de México, quien se encuentra bajo custodia en el MDC Brooklyn enfrentando cargos federales relacionados con narcotráfico.

También permanece ahí Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara y señalado en múltiples cargos, incluyendo narcotráfico y asesinato de un agente de la DEA. El narcotraficante está en el MDC Brooklyn mientras enfrenta proceso en Estados Unidos.

Otro de los reclusos es Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, ex líder del Cártel de Juárez, extraditado y recluido en esa prisión federal en Nueva York.

El penal también aloja a José Adolfo Macías Villamar, “Alias Fito”, señalado como presunto líder de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, extraditado y detenido en el MDC Brooklyn con cargos federales vinculados al narcotráfico internacional.



