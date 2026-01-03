Maduro operó logística para cárteles mexicanos y lavó dinero de drogas, acusa EU

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos capturaron el 3 de enero de 2026, a Nicolás Maduro Moros, titular del Poder Ejecutivo Federal de Venezuela, tras revelarse una acusación en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo señala por coordinar envíos de droga para cárteles mexicanos y lavar dinero mediante aeronaves oficiales.

La Fiscalía estadounidense sostiene que el mandatario venezolano facilitó la infraestructura de su país para beneficiar las operaciones de grupos delictivos asentados en México durante las últimas dos décadas.

De acuerdo con el expediente del Departamento de Justicia de EU, Maduro Moros utilizó su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, entre 2006 y 2008, para vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes en México.

El documento judicial indica que el funcionario facilitaba el retorno de capitales ilícitos a Venezuela empleando aviones privados bajo cobertura diplomática para evitar inspecciones policiales o militares en territorio mexicano.

Por primera vez, las autoridades estadounidenses identificaron explícitamente al Cártel de Sinaloa y a Los Zetas como los principales beneficiarios de la red de exportación de cocaína protegida por el Gobierno venezolano. Las investigaciones señalan que Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, financiaba laboratorios en Colombia desde 2011, cuya producción era trasladada a Venezuela bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) antes de ser enviada a México.

“Cuando los narcotraficantes necesitaban mover dinero de México a Venezuela, Maduro Moros facilitaba el uso de aviones privados”, señala la acusación presentada el 23 de diciembre ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York. El expediente detalla que el mandatario instruía a la Embajada de Venezuela en México para recibir supuestas misiones diplomáticas que servían como fachada para el trasiego de efectivo proveniente de la venta de estupefacientes.

La acusación ampliada incluye a Cilia Flores Flores y Nicolás Maduro Guerra, cónyuge e hijo del mandatario, además de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua. El caso tiene antecedentes relevantes respecto a México desde 2011, cuando se documentó el envío de 5.6 toneladas de cocaína al aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche, bajo la supervisión del ex general Hugo Armando Carvajal Barrios.

Maduro Moros y Flores Flores fueron trasladados a la ciudad de Nueva York para enfrentar el proceso judicial tras su detención el 3 de enero de 2026. La fiscalía federal también mantiene bajo investigación la colaboración de Diosdado Cabello Rondón con guerrillas colombianas durante 2024 para mantener la operatividad del tráfico de estupefacientes en la región.