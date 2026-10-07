Maduro y su esposa enfrentarán nuevos cargos por tortura de estadounidenses

El ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán nuevos cargos penales en Estados Unidos por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses retenidos en cárceles venezolanas, según informó el 7 de octubre de 2026 un funcionario en Washington, quien precisó que el anuncio podría concretarse el día 8 del mismo mes y año.

Los cargos estarían relacionados con la detención presuntamente ilegal de más de una docena de ciudadanos estadounidenses en prisiones venezolanas durante los años en que Maduro Moros gobernó el país, según personas familiarizadas con la investigación. Los investigadores también evaluaron presentar imputaciones contra otras personas presuntamente involucradas en esos hechos, según una fuente conocedora del caso.

Maduro Moros y Flores fueron detenidos por fuerzas militares estadounidenses en Caracas el 3 de enero de 2026 y trasladados a Nueva York para responder por cargos de narcotráfico y otros delitos. Ambos se declararon inocentes y permanecen detenidos sin derecho a fianza.

El proceso contra la pareja se desarrolla en un tribunal federal de Manhattan. Allí, Maduro Moros enfrenta, entre otras imputaciones, una acusación por conspiración de narcoterrorismo, mientras que Flores está acusada de conspiración para importar cocaína y de delitos relacionados con armas.

La Fiscalía de Manhattan, instancia que presentó los cargos iniciales, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios respecto a las nuevas imputaciones.

Según trascendió en CNN, medio que reportó inicialmente la posibilidad de estas acusaciones, el anuncio podría producirse el jueves 8 de octubre de 2026.

De concretarse, las nuevas imputaciones ampliarían el alcance del proceso judicial abierto en Estados Unidos contra el ex mandatario venezolano, que hasta ahora se había centrado en delitos vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas.